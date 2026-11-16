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Novo pedágio free flow começa a funcionar na BR-040 nesta segunda-feira

Sistema de cobrança de pedágio sem cancela foi instalado em Simão Pereira, na Zona da Mata. A tarifa varia entre R$21 e R$210

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
16/11/2026 12:21 - atualizado em 16/11/2026 12:21

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Um novo ponto de pedágio free flow na BR-040 começou a funcionar nesta segunda-feira (16/11) na altura do Km 831, no município de Simão Pereira, na Zona da Mata
Um novo ponto de pedágio free flow na BR-040 começa a funcionar nesta segunda-feira (16/11) na altura do Km 831, no município de Simão Pereira, na Zona da Mata crédito: Divulgação/Elovias

Um novo ponto de pedágio passou a funcionar no sistema free flow na BR-040 na madrugada desta segunda-feira (16/11). O pórtico administrado pela concessionária Elovias foi instalado na altura do km 831, no município de Simão Pereira, na Zona da Mata mineira, e substitui a atual praça de pedágio, localizada no km 819,3, no mesmo município.

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Conhecido como free flow, o sistema de pedágio eletrônico sem cancela permite que os motoristas passem pelas praças de pedágio sem a necessidade de parar para pagar a tarifa. Assim, a proposta é que as praças deixem de ser um ponto de retenção, contribuindo para uma viagem mais rápida e tranquila. 

Segundo a concessionária, a tecnologia também auxilia para diminuir o consumo de combustível e a emissão de poluentes, uma vez que evita as frenagens e acelerações típicas dos pedágios convencionais.

Como a cobrança será feita?

Ao passar pelo pórtico, câmeras e sensores instalados na estrutura identificam o veículo e registram a passagem. Para os motoristas que já possuem TAG de pagamento, a cobrança da tarifa é feita automaticamente na conta vinculada ao dispositivo. 

Já os veículos sem TAG serão identificados pela placa e o motorista deverá consultar e quitar a tarifa posteriormente pelo site elovias.com.br?, que pode ser verificado no aplicativo da concessionária, disponível para Android e iOS, ou em totens instalados nas quatro Bases de Serviço Operacional (BSOs):

  • Duque de Caxias (km 104, sentido Juiz de Fora)

  • Petrópolis (Km 56, sentido Juiz de Fora)

  • Levy Gasparian (Km 4,5, sentido Rio de Janeiro)

  • Juiz de Fora (Km 799, sentido Rio de Janeiro)

Atualmente, os valores variam de R$21,00, para automóveis simples a R$210,00 para caminhões com reboque e similares. Motocicletas estão isentas da tarifa. Os valores para as demais categorias de veículos podem ser consultados em elovias.com.br/tarifas? ou no aplicativo da Elovias.

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O pagamento deverá ser feito dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, o condutor poderá ser penalizado de acordo com a legislação de trânsito.

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