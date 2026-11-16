Novo pedágio free flow começa a funcionar na BR-040 nesta segunda-feira

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um novo ponto de pedágio passou a funcionar no sistema free flow na BR-040 na madrugada desta segunda-feira (16/11). O pórtico administrado pela concessionária Elovias foi instalado na altura do km 831, no município de Simão Pereira, na Zona da Mata mineira, e substitui a atual praça de pedágio, localizada no km 819,3, no mesmo município.

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Conhecido como free flow, o sistema de pedágio eletrônico sem cancela permite que os motoristas passem pelas praças de pedágio sem a necessidade de parar para pagar a tarifa. Assim, a proposta é que as praças deixem de ser um ponto de retenção, contribuindo para uma viagem mais rápida e tranquila.

Segundo a concessionária, a tecnologia também auxilia para diminuir o consumo de combustível e a emissão de poluentes, uma vez que evita as frenagens e acelerações típicas dos pedágios convencionais.

Como a cobrança será feita?

Ao passar pelo pórtico, câmeras e sensores instalados na estrutura identificam o veículo e registram a passagem. Para os motoristas que já possuem TAG de pagamento, a cobrança da tarifa é feita automaticamente na conta vinculada ao dispositivo.

Já os veículos sem TAG serão identificados pela placa e o motorista deverá consultar e quitar a tarifa posteriormente pelo site elovias.com.br?, que pode ser verificado no aplicativo da concessionária, disponível para Android e iOS, ou em totens instalados nas quatro Bases de Serviço Operacional (BSOs):

Duque de Caxias (km 104, sentido Juiz de Fora)

Petrópolis (Km 56, sentido Juiz de Fora)

Levy Gasparian (Km 4,5, sentido Rio de Janeiro)

Juiz de Fora (Km 799, sentido Rio de Janeiro)

Atualmente, os valores variam de R$21,00, para automóveis simples a R$210,00 para caminhões com reboque e similares. Motocicletas estão isentas da tarifa. Os valores para as demais categorias de veículos podem ser consultados em elovias.com.br/tarifas? ou no aplicativo da Elovias.

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O pagamento deverá ser feito dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, o condutor poderá ser penalizado de acordo com a legislação de trânsito.