Novo pedágio free flow começa a funcionar na BR-040 nesta segunda-feira
Sistema de cobrança de pedágio sem cancela foi instalado em Simão Pereira, na Zona da Mata. A tarifa varia entre R$21 e R$210
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Um novo ponto de pedágio passou a funcionar no sistema free flow na BR-040 na madrugada desta segunda-feira (16/11). O pórtico administrado pela concessionária Elovias foi instalado na altura do km 831, no município de Simão Pereira, na Zona da Mata mineira, e substitui a atual praça de pedágio, localizada no km 819,3, no mesmo município.
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Conhecido como free flow, o sistema de pedágio eletrônico sem cancela permite que os motoristas passem pelas praças de pedágio sem a necessidade de parar para pagar a tarifa. Assim, a proposta é que as praças deixem de ser um ponto de retenção, contribuindo para uma viagem mais rápida e tranquila.
Segundo a concessionária, a tecnologia também auxilia para diminuir o consumo de combustível e a emissão de poluentes, uma vez que evita as frenagens e acelerações típicas dos pedágios convencionais.
Como a cobrança será feita?
Ao passar pelo pórtico, câmeras e sensores instalados na estrutura identificam o veículo e registram a passagem. Para os motoristas que já possuem TAG de pagamento, a cobrança da tarifa é feita automaticamente na conta vinculada ao dispositivo.
Já os veículos sem TAG serão identificados pela placa e o motorista deverá consultar e quitar a tarifa posteriormente pelo site elovias.com.br?, que pode ser verificado no aplicativo da concessionária, disponível para Android e iOS, ou em totens instalados nas quatro Bases de Serviço Operacional (BSOs):
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Duque de Caxias (km 104, sentido Juiz de Fora)
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Petrópolis (Km 56, sentido Juiz de Fora)
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Levy Gasparian (Km 4,5, sentido Rio de Janeiro)
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Juiz de Fora (Km 799, sentido Rio de Janeiro)
Atualmente, os valores variam de R$21,00, para automóveis simples a R$210,00 para caminhões com reboque e similares. Motocicletas estão isentas da tarifa. Os valores para as demais categorias de veículos podem ser consultados em elovias.com.br/tarifas? ou no aplicativo da Elovias.
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O pagamento deverá ser feito dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, o condutor poderá ser penalizado de acordo com a legislação de trânsito.