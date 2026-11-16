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ATENÇÃO, MORADORES!

Defesa Civil atualiza alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte

Alerta vermelho exige atenção para sinais de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos em cinco regiões da capital

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/11/2026 10:08

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Deslizamento de terra isolou duas residências e quatro moradores no Aglomerado da Serra
Não faça cortes muit altos e inclinados nos barrancos. crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Moradores de cinco regiões de Belo Horizonte devem redobrar a atenção para o risco de deslizamentos de terra e desabamentos. A Defesa Civil municipal renovou o alerta de risco geológico forte para as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Hipercentro.

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O aviso é válido até a próxima sexta-feira (20/11), devido às fortes chuvas que atingiram a capital e à previsão de novas precipitações.

O solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos e desabamentos. A Defesa Civil orienta moradores a observar sinais como trincas, rachaduras e inclinação de muros e árvores. Ao identificar alterações, a recomendação é deixar o imóvel e acionar o órgão pelo telefone 199.

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O nível vermelho de alerta é acionado pela Defesa Civil municipal quando o volume de chuva atinge 70 milímetros (mm) ou mais em um período de 72 horas.

O alerta anterior, atualizado nesse domingo (15/11), indicava risco geológico forte nas regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste, enquanto Pampulha, Nordeste e Hipercentro estavam sob risco moderado. Com a nova atualização, o Hipercentro também passou a integrar a lista de áreas com alerta forte.

O que fazer em caso de chuva

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

    Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

Recomendações

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

 A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

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