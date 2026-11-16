Defesa Civil atualiza alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte
Alerta vermelho exige atenção para sinais de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos em cinco regiões da capital
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Moradores de cinco regiões de Belo Horizonte devem redobrar a atenção para o risco de deslizamentos de terra e desabamentos. A Defesa Civil municipal renovou o alerta de risco geológico forte para as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Hipercentro.
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O aviso é válido até a próxima sexta-feira (20/11), devido às fortes chuvas que atingiram a capital e à previsão de novas precipitações.
O solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos e desabamentos. A Defesa Civil orienta moradores a observar sinais como trincas, rachaduras e inclinação de muros e árvores. Ao identificar alterações, a recomendação é deixar o imóvel e acionar o órgão pelo telefone 199.
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O nível vermelho de alerta é acionado pela Defesa Civil municipal quando o volume de chuva atinge 70 milímetros (mm) ou mais em um período de 72 horas.
O alerta anterior, atualizado nesse domingo (15/11), indicava risco geológico forte nas regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste, enquanto Pampulha, Nordeste e Hipercentro estavam sob risco moderado. Com a nova atualização, o Hipercentro também passou a integrar a lista de áreas com alerta forte.
O que fazer em caso de chuva
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Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
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Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
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Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
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Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
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Trincas nas paredes.
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Água empoçando no quintal.
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Portas e janelas emperrando.
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Rachaduras no solo.
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Água minando da base do barranco.
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Inclinação de postes ou árvores.
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Muros e paredes estufados.
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Estalos.
Recomendações
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Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
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Coloque calha no telhado da sua casa.
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Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
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Não jogue lixo ou entulho na encosta.
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Não despeje esgoto nos barrancos.
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Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.