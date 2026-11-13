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SEXTA-FEIRA 13

Sexta-feira 13 começa com chuva em BH; veja a previsão do tempo

Previsão do Inmet indica pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite; temperaturas devem variar entre 16°C e 28°C

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2026 05:34 - atualizado em 13/11/2026 06:34

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Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
BH terá sexta-feira (13) de chuva e trovoadas; veja a previsão crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

A sexta-feira (13/11) começou com chuva em Belo Horizonte, e o tempo deve continuar instável ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante a tarde e a noite.

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Pela manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde, a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

À noite, a instabilidade deve continuar, com muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

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A temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 40%.

Região Nordeste já registra mais de 75% da chuva esperada para novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 5h30 desta sexta-feira (13), a Região Nordeste lidera o acumulado de chuva em novembro, com 183,6 mm, o equivalente a 77,8% da média climatológica do mês.

Na sequência, aparecem as regiões Venda Nova, com 168,6 mm (71,4%), e Noroeste, com 165,4 mm (70,1%).

A média climatológica de chuva para novembro na capital mineira é de 236 mm.

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Confira os acumulados registrados em cada região:

  • Barreiro: 113,7 (48,2%)
  • Centro Sul: 105 (44,5%)
  • Hipercentro: 68,4 (29%)
  • Leste: 106 (44,9%)
  • Nordeste: 183,6 (77,8%)
  • Noroeste: 165,4 (70,1%)
  • Norte: 150 (63,6%)
  • Oeste: 165 (69,9%)
  • Pampulha: 158,4 (67,1%)
  • Venda Nova: 168,6 (71,4%)

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.

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