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ESTRAGOS DA CHUVA

Vídeo: chuva destrói parte de casa em BH e idosos dormem na copa

Casal de 87 e 86 anos teve o quarto interditado pela Defesa Civil depois que parte da parede do terraço desabou. Filha pede doações para reparar os danos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2026 08:15

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Aos 87 e 86 anos, idosos ficam sem quarto depois de temporal na capital mineira
Aos 87 e 86 anos, idosos ficam sem quarto depois de temporal na capital mineira crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

Um casal de idosos, de 87 e 86 anos, está dormindo na copa da própria casa no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte, depois que o quarto onde dormiam foi interditado pela Defesa Civil. A medida foi tomada devido aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital mineira nos últimos dias.

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A filha do casal, Andreia Pessoa, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando os estragos na residência e pedindo ajuda para os pais.

Nas imagens, é possível ver que grande parte das paredes do terraço desabaram. Alguns blocos de concreto ficaram espalhados pelo próprio terraço, enquanto outros caíram sobre o telhado de um imóvel vizinho.

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Com o desabamento, o terraço ficou praticamente sem as paredes, comprometendo a segurança de parte da residência. O quarto perdeu a estrutura que sustenta o telhado, e por isso, foi interditado. 

Filha pede ajuda para reconstrução

Diante da situação, Andreia iniciou uma campanha nas redes sociais para conseguir materiais de construção e reparar os danos causados pela chuva.

Segundo ela, a família precisa de telhas e cimento para realizar os reparos necessários. "Precisamos de 40 telhas, cada uma custa 72 reais. Se alguém puder nos ajudar, agradeço imensamente", afirmou.

Considerando o valor informado pela filha, seriam necessários R$ 2.880 apenas para a compra das 40 telhas. Andreia também disponibilizou uma chave Pix para quem desejar contribuir com a família.

Enquanto aguardam os reparos e a liberação do quarto, os idosos continuam dormindo na copa da residência.

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Quem estiver interessado em ajudar, a chave Pix é: 31991434824.

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