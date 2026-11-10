BH terá frio, chuva o dia todo e máxima de apenas 19 °C nesta terça-feira (10/11)

A terça-feira (10/11) será fria e chuvosa em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de encoberto a nublado, com chuva a qualquer hora do dia. O órgão emitiu alerta para temperatura baixa.

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O tempo mudou bastante em relação à semana passada, quando a máxima prevista chegou a 32 °C. A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 12,6 °C, na Região Oeste, às 6h, e a máxima estimada é de apenas 19 °C. Com a chuva, a umidade relativa do ar continua alta e deve ficar em torno de 80% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Oeste: 12,6 °C, às 6h

Centro-Sul: 13 °C, às 5h20

Barreiro: 14,3 °C, às 5h25

Pampulha: 15,1 °C, com sensação térmica de 13,2 °C, às 5h

Venda Nova: 15,6 °C, às 4h30

Cuidados com o frio

Com a temperatura baixa, use roupas em camadas e proteja bem pescoço, mãos e pés. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas precisam de atenção redobrada. Em casa, mantenha os ambientes arejados, mesmo nos dias frios, para evitar a transmissão de doenças respiratórias. Pessoas em situação de rua que precisarem de acolhimento podem ser encaminhadas pelos serviços de assistência social da prefeitura.

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Cuidados durante a chuva

Com chuva ao longo do dia, redobre a atenção no trânsito: reduza a velocidade e aumente a distância do veículo da frente. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.