Venda Nova terá Dia D de limpeza e prevenção contra chuvas em BH

A Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, recebe nesta segunda-feira (16/11) um mutirão de limpeza urbana, manutenção preventiva e ações educativas para reduzir os riscos de alagamentos e inundações durante o período chuvoso.

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Batizada de Dia D de Prevenção ao Período Chuvoso, a mobilização começa às 8h30 e terá atividades concentradas na Avenida Vilarinho e na Rua Doutor Álvaro Camargos, vias que exigem atenção especial durante as chuvas intensas.

O ponto de concentração das equipes será na Praça do Habib's, na Avenida Vilarinho, número 945.

Coordenada pela Subprefeitura de Venda Nova, a iniciativa contará com a participação de equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, BHTrans e setores de fiscalização, educação, assistência social e zoonoses.

O objetivo é melhorar o escoamento da água da chuva, reduzir os riscos de alagamentos e orientar moradores e comerciantes sobre medidas de prevenção.

Limpeza de ruas e desobstrução de bocas de lobo

Durante o mutirão, equipes da SLU realizarão serviços de capina, raspagem, varrição e retirada de resíduos acumulados em sarjetas, calçadas e canteiros centrais. Também estão previstas ações de limpeza em cursos d'água, principalmente nos pontos considerados mais vulneráveis durante os temporais.

A Gerência de Manutenção da Regional Venda Nova ficará responsável pela desobstrução de bocas de lobo e pela limpeza de outras estruturas do sistema de drenagem pluvial.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os serviços de limpeza e manutenção continuarão ao longo da semana, com atividades previstas até o fim de semana.

Prefeitura reforça importância da prevenção

O administrador da Subprefeitura de Venda Nova, Juninho Paim, afirmou que a mobilização reúne diferentes órgãos municipais para reduzir os impactos das chuvas na região.

"Estamos mobilizando diferentes equipes da prefeitura para intensificar as ações preventivas em Venda Nova, especialmente nas áreas que exigem maior atenção durante o período chuvoso. Nosso trabalho envolve limpeza urbana, manutenção da drenagem, fiscalização e conscientização da população", destacou.

Ele também ressaltou a importância da participação dos moradores, principalmente para evitar o descarte irregular de lixo em ruas, terrenos baldios e córregos.

"A prefeitura está fazendo a sua parte, mas precisamos do compromisso de todos. É fundamental que os moradores evitem o descarte irregular de lixo nas ruas, terrenos baldios e córregos, respeitem os dias e horários da coleta e, principalmente, sigam as orientações de autoproteção e proteção comunitária da Defesa Civil em caso de chuva forte na região", relatou.

Ações educativas e prevenção de doenças

Além dos serviços de limpeza, fiscais municipais vão orientar moradores e comerciantes sobre o descarte correto de resíduos e os problemas causados pelo acúmulo de lixo nas ruas e nos sistemas de drenagem.

Equipes de Zoonoses também realizarão vistorias em imóveis e darão orientações sobre a prevenção de doenças como dengue, chikungunya, zika e leptospirose.

A Guarda Civil Municipal e a BHTrans participarão com ações educativas em cruzamentos e sinais de trânsito, orientando motoristas e pedestres sobre comportamentos seguros durante os temporais.

A mobilização também contará com a equipe Pop Rua, que abordará pessoas em situação de rua para oferecer informações sobre serviços municipais de acolhimento.

Uma unidade móvel do Serviço Especializado em Abordagem Social ficará posicionada nas proximidades da UPA Venda Nova para apoiar os atendimentos.

Defesa Civil orienta moradores durante temporais

Durante o Dia D, a Defesa Civil de Belo Horizonte reforçará as recomendações de segurança para o período chuvoso.

Entre as principais orientações estão evitar ruas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias inundadas, manter distância de córregos e ribeirões e não entrar em enxurradas.

A população também deve evitar se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores durante tempestades.

Outro cuidado importante é observar sinais de instabilidade do solo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores e postes e surgimento de água em locais incomuns.

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Em situações de risco, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Para emergências que exijam atendimento do Corpo de Bombeiros, o número é 193.