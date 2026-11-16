Semana começa com chuva em BH? Confira a previsão do tempo

A semana começa com previsão de chuva em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve registrar pancadas e trovoadas ao longo desta segunda-feira (16/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Durante a tarde e a noite, o tempo deve continuar instável, com muitas nuvens e pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

A temperatura mínima prevista para esta segunda-feira é de 19°C, enquanto a máxima deve chegar aos 25°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 75%.

Região de BH já ultrapassou a média de chuva de novembro

De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 15h35 desse domingo (15/11), a Região Nordeste da capital já ultrapassou a média climatológica de chuva esperada para todo o mês de novembro.

A região acumulou 239,2 mm, o equivalente a 101,4% da média mensal, que é de 236 mm.

A Região Oeste também está próxima de atingir a média do mês, com 234,4 mm registrados, o equivalente a 99,3% do esperado para novembro.

Na sequência, aparecem a Noroeste, com 211,2 mm (89,5%), a Pampulha, com 207,2 mm (87,8%), e Venda Nova, com 205,8 mm (87,2%).

Confira o acumulado de chuva em BH

Veja quanto choveu em cada região da capital mineira até as 15h35 de domingo, segundo a Defesa Civil:

Barreiro: 200,2 mm (84,8%)

200,2 mm (84,8%) Centro-Sul: 175,6 mm (74,4%)

175,6 mm (74,4%) Hipercentro: 130,8 mm (55,4%)

130,8 mm (55,4%) Leste: 173,8 mm (73,6%)

173,8 mm (73,6%) Nordeste: 239,2 mm (101,4%)

239,2 mm (101,4%) Noroeste: 211,2 mm (89,5%)

211,2 mm (89,5%) Norte: 191,6 mm (81,2%)

191,6 mm (81,2%) Oeste: 234,4 mm (99,3%)

234,4 mm (99,3%) Pampulha: 207,2 mm (87,8%)

207,2 mm (87,8%) Venda Nova: 205,8 mm (87,2%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.