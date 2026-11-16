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PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com chuva em BH? Confira a previsão do tempo

Inmet prevê chuva durante toda a segunda-feira (16/11), com temperaturas entre 19°C e 25°C; Região Nordeste já ultrapassou a média histórica de novembro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2026 05:34 - atualizado em 16/11/2026 06:42

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Chuva forte é registrada em BH neste domingo (30/8), chegando a derrubar barracas na Feira Hippie, no centro da capital
BH terá segunda-feira de chuva e trovoadas crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

A semana começa com previsão de chuva em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve registrar pancadas e trovoadas ao longo desta segunda-feira (16/11).

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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Durante a tarde e a noite, o tempo deve continuar instável, com muitas nuvens e pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

A temperatura mínima prevista para esta segunda-feira é de 19°C, enquanto a máxima deve chegar aos 25°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 75%.

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Região de BH já ultrapassou a média de chuva de novembro

De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 15h35 desse domingo (15/11), a Região Nordeste da capital já ultrapassou a média climatológica de chuva esperada para todo o mês de novembro.

A região acumulou 239,2 mm, o equivalente a 101,4% da média mensal, que é de 236 mm.

A Região Oeste também está próxima de atingir a média do mês, com 234,4 mm registrados, o equivalente a 99,3% do esperado para novembro.

Na sequência, aparecem a Noroeste, com 211,2 mm (89,5%), a Pampulha, com 207,2 mm (87,8%), e Venda Nova, com 205,8 mm (87,2%).

Confira o acumulado de chuva em BH

Veja quanto choveu em cada região da capital mineira até as 15h35 de domingo, segundo a Defesa Civil:

  • Barreiro: 200,2 mm (84,8%)
  • Centro-Sul: 175,6 mm (74,4%)
  • Hipercentro: 130,8 mm (55,4%)
  • Leste: 173,8 mm (73,6%)
  • Nordeste: 239,2 mm (101,4%)
  • Noroeste: 211,2 mm (89,5%)
  • Norte: 191,6 mm (81,2%)
  • Oeste: 234,4 mm (99,3%)
  • Pampulha: 207,2 mm (87,8%)
  • Venda Nova: 205,8 mm (87,2%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

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Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.

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