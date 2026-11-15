BH tem chuva forte na tarde deste domingo (15/11)
Mais cedo, a Defesa Civil Municipal emitiu alerta para possibilidade de pancadas de chuva
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A Regional Oeste de Belo Horizonte tem chuva forte na tarde deste domingo (15/11). De acordo com a Defesa Civil, às 13h42, a Regional Noroeste tem chuva moderada, seguida por Nordeste, Centro-Sul e Leste com chuva fraca.
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Mais cedo, o órgão emitiu alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h. O aviso é válido até as 8h de segunda-feira (16/11).
RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
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- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos