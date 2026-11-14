Segunda chuva mais intensa da década em novembro derruba 29 árvores em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um total de 29 árvores caíram ou tombaram depois da intensa chuva que atingiu Belo Horizonte, nessa sexta-feira (13/11). O volume chegou a 72,1 milímetros (mm), o segundo maior registro em 24 horas para novembro na última década.

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Foram 12 árvores caídas em vias públicas, cinco tombaram sobre veículos e 12 atingiram residências, sem registros de feridos.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o número de árvores que caíram ou tombaram chegou a 40, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

No total da região, excluindo a capital mineira, foram 20 árvores caídas em vias públicas, seis desabaram sobre veículos e 14 atingiram residências.

O volume de chuvas de 72,1mm foi registrado pela Defesa Civil de BH na Regional Barreiro, deixando a região em alerta geológico muito alto — ao lado da Regional Centro-Sul.

Qual foi o maior volume para novembro?

O maior volume de chuvas em 24 horas dentro do histórico do mês, desde 2016, ocorreu no dia 1º de novembro de 2021, quando a estação Pampulha registrou 82,4 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Antes disso, no dia 23 de novembro de 2019, a segunda marca mais volumosa foi registrada na estação Cercadinho, com 59,8 mm.

Somente ontem, além da Regional Barreiro, a segunda marca do histórico de mais de uma década foi superada também na Regional Centro-Sul, onde as chuvas chegaram ao volume de 60,6 mm.

Somente o acumulado de chuvas no Barreiro de 71,2 mm representou 30,2% da média do mês (236 mm). Os 60,6 mm da Regional Centro-Sul representam mais de um quarto da média mensal (25,7%).

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Também choveu consideravelmente nas demais regionais, com a Leste registrando 53,8 mm (22,8%), seguida pela Nordeste, com 49 mm (20,8%); Oeste, com 47,8 mm (20,3%); Hipercentro, com 42,4 mm (18%); Venda Nova, com 34,2 mm (14,5%); Norte, com 32,8 mm (13,9%); Pampulha, com 27 mm (11,4%); e Noroeste, com 26,4 mm (11,2%).

Queda de árvores em BH e na Região Metropolitana



Quedas em Belo Horizonte: 29 árvores no total, sendo 12 em vias públicas, 12 sobre residências e cinco sobre veículos

29 árvores no total, sendo 12 em vias públicas, 12 sobre residências e cinco sobre veículos Quedas na Região Metropolitana (exceto BH): 40 árvores no total, sendo 20 em vias públicas, 14 sobre residências e seis sobre veículos

40 árvores no total, sendo 20 em vias públicas, 14 sobre residências e seis sobre veículos Saldo de vítimas: nenhum ferido registrado nas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Volume de chuvas por regional de BH

