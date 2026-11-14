Ônibus tomba na BR-381 e deixa 12 feridos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Doze pessoas ficaram levemente feridas após o capotamento de um ônibus na manhã deste sábado (14/11), por volta das 5h15, na rodovia BR-381 (Fernão Dias), na altura do km 764, no município de Campanha, no Sul de Minas Gerais.

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O acidente ocorreu em um segmento de curvas acentuadas, pista duplicada com sentidos separados por canteiros e trechos desvinculados, em frente à Casa De Queijo Santa Rita de Cássia — região rural cercada por estabelecimentos comerciais tradicionais.

O coletivo transportava 45 ocupantes, sendo 44 passageiros e o motorista, que já haviam deixado o veículo antes da chegada do resgate.

O tombamento interditou a pista e exigiu bloqueio imediato do tráfego para o atendimento das vítimas e a remoção do ônibus.

A operação de socorro mobilizou duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de Três Corações, que atuaram em conjunto com equipes da concessionária e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os socorristas realizaram a triagem dos ocupantes ainda no acostamento e prestaram os primeiros atendimentos aos feridos, enquanto a polícia rodoviária sinalizava a curva para evitar novas colisões.

Do total de ocupantes do coletivo, 12 passageiros apresentaram ferimentos leves e precisaram de atendimento hospitalar. Eles foram transportados em ambulâncias da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da unidade de resgate dos bombeiros para o Hospital São Sebastião, em Três Corações.

O que aconteceu com os demais passageiros?

Os outros 33 ocupantes, incluindo o condutor, passaram por avaliação médica no local, foram liberados e aguardaram às margens da rodovia a chegada de outro ônibus providenciado pela empresa responsável pela viagem.

Sobre as condições do tráfego e a situação do veículo na pista após o resgate, a corporação detalhou os procedimentos adotados para a liberação da rodovia.

“A pista permaneceu interditada com o veículo sobre a via para a realização dos procedimentos de praxe e posterior liberação do tráfego”, informou o CBMMG.

Nos últimos seis meses, o trecho da Fernão Dias entre Campanha e Três Corações registrou outras ocorrências graves envolvendo veículos pesados e capotamentos.

Em 5 de novembro de 2026, há apenas nove dias, um ônibus que transportava trabalhadores rurais tombou na mesma rodovia, em Três Corações, deixando feridos e bloqueando a pista.

Antes disso, em 31 de agosto, outro capotamento foi registrado na BR-381 em Campanha, deixando uma passageira ferida na cabeça e também socorrida ao Hospital São Sebastião. Em 13 de julho, uma colisão frontal provocada pela invasão do canteiro central em Campanha envolveu um carro e uma carreta, resultando em três mortes e no tombamento do veículo de carga

Em 4 de junho, uma carreta carregada com cal tombou no km 738, em Três Corações, interditando o sentido São Paulo.

Apesar da gravidade dessas ocorrências recentes, o km 764 não figura entre os pontos mais críticos de acidentes na Rodovia Fernão Dias. Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal, desde 2022 esse ponto específico contabilizou seis acidentes, com saldo de uma morte e sete pessoas feridas, ficando fora da lista dos 15 trechos de dez quilômetros mais violentos da estrada.

Para efeito de comparação, os índices mais alarmantes da BR-381 em Minas Gerais concentram-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os municípios de Betim e Contagem. Entre o km 481 e o km 490, foram registrados 1.413 acidentes desde 2022, com 39 mortos, 1.541 feridos e 2.820 veículos envolvidos.

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Já o segmento mais letal no mesmo período compreende do km 477 ao km 486, também entre as duas cidades vizinhas à capital, somando 1.350 ocorrências, 56 mortes, 1.465 feridos e 2.794 veículos envolvidos.

Capotamento e resgate

Hora e local do capotamento: por volta das 5h15 deste sábado (14), no km 764 da BR-381 (Fernão Dias), em Campanha, em trecho de curvas acentuadas em frente à Casa De Queijo Santa Rita de Cássia

por volta das 5h15 deste sábado (14), no km 764 da BR-381 (Fernão Dias), em Campanha, em trecho de curvas acentuadas em frente à Casa De Queijo Santa Rita de Cássia Total de ocupantes: 45 pessoas estavam no ônibus, sendo 44 passageiros e o motorista, que já haviam saído do veículo antes da chegada das equipes de salvamento

45 pessoas estavam no ônibus, sendo 44 passageiros e o motorista, que já haviam saído do veículo antes da chegada das equipes de salvamento Atendimento médico: 12 passageiros tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, por ambulâncias da concessionária Motiva, do SAMU e do CBMMG

12 passageiros tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, por ambulâncias da concessionária Motiva, do SAMU e do CBMMG Situação dos demais viajantes: 33 ocupantes, incluindo o motorista, receberam avaliação médica na rodovia, foram liberados e aguardaram outro coletivo da empresa de transporte

33 ocupantes, incluindo o motorista, receberam avaliação médica na rodovia, foram liberados e aguardaram outro coletivo da empresa de transporte Bloqueio viário: o veículo tombado interditou a pista para a realização dos procedimentos de segurança e posterior liberação do fluxo pela PRF e pela concessionária

Cuidados em trechos sinuosos e durante a madrugada