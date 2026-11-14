Morte em academia de escalada em BH: investigação apura versões divergentes sobre freio
Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, caiu durante descida na Savassi. Instrutora foi autuada por homicídio culposo
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Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, morreu na noite de quinta-feira após sofrer uma queda durante uma aula de escalada na academia Rokaz, localizada na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 20h30, na segunda atividade da aula, quando a vítima realizava a descida de uma parede de maior altura em uma prática conduzida em dupla.
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os primeiros levantamentos periciais no local e recolheu os equipamentos envolvidos na dinâmica para exames técnicos, com laudo ainda em elaboração. A instrutora responsável pela atividade, de 21 anos, foi presa em flagrante pela autoridade policial, autuada por homicídio culposo e liberada após o pagamento de fiança estipulada em sede policial. A defesa da profissional não foi localizada para comentar o caso.
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A apuração policial reúne versões divergentes sobre o momento exato da descida. Segundo relatos colhidos preliminarmente, um funcionário apontou a suspeita de acionamento incorreto do mecanismo de destravamento do aparelho de freio enquanto a corda permanecia sob tração. Já uma aluna relatou que a instrutora tocou no equipamento pouco antes da queda de Andrei. Um frequentador com treinamento em primeiros socorros prestou atendimento imediato no solo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a direção da academia informou que está prestando assistência aos familiares de Andrei e prestando apoio integral às apurações conduzidas pela Polícia Civil para esclarecer as causas do acidente.
Como funciona a segurança na escalada top rope
Na modalidade top rope, a corda fica previamente ancorada no topo da parede, conectando o praticante a um operador no solo. Esse parceiro utiliza um dispositivo de freio mecânico para reter a corda e amortecer eventuais quedas caso o escalador se solte da via artificial.
A técnica exige atenção permanente entre o escalador e quem atua na base da parede. O freio mecânico atua criando atrito e travando a passagem da corda quando ocorre tração brusca, reduzindo o esforço do operador e prevenindo descidas descontroladas.
O que a perícia avalia após acidentes em academias
Exames periciais em ocorrências esportivas dessa natureza avaliam todos os componentes fixos e móveis que integravam o sistema de sustentação. Os peritos criminais examinam:
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a integridade física da corda e a existência de eventuais avarias na alma ou na capa do tecido;
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o funcionamento do sistema de bloqueio mecânico do freio e a compatibilidade do modelo com o diâmetro da corda;
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o fechamento e a trava dos mosquetões acoplados à cadeirinha e ao ponto de ancoragem;
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as condições de conservação dos tirantes e fivelas das cadeirinhas utilizadas;
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a resistência mecânica dos pontos de ancoragem instalados na estrutura superior do muro.
Equipamentos certificados por entidades como a União Internacional das Associações de Alpinismo (UIAA) passam por testes rígidos de carga e suportam impactos superiores a 20 quilonewtons. Por conta dessas exigências fabris, falhas estruturais em peças homologadas são raras em ambientes controlados, o que leva peritos a concentrarem as análises na hipótese de manuseio incorreto dos componentes.
Quais procedimentos evitam incidentes na parede
O protocolo central da escalada indoor é a checagem cruzada, procedimento no qual instrutor e aluno inspecionam visualmente e manualmente as conexões um do outro antes de qualquer progressão vertical.
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A conferência preventiva engloba a amarração na cadeirinha, a passagem adequada da corda pelo freio mecânico, o fechamento dos mosquetões e a eliminação de folgas na linha. A vigilância contínua do assegurador no solo e a obediência aos limites de treinamento são fatores fundamentais para garantir a integridade dos praticantes ao longo de todo o trajeto.