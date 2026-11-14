Morte em academia de escalada em BH: investigação apura versões divergentes sobre freio

Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, morreu na noite de quinta-feira após sofrer uma queda durante uma aula de escalada na academia Rokaz, localizada na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 20h30, na segunda atividade da aula, quando a vítima realizava a descida de uma parede de maior altura em uma prática conduzida em dupla.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os primeiros levantamentos periciais no local e recolheu os equipamentos envolvidos na dinâmica para exames técnicos, com laudo ainda em elaboração. A instrutora responsável pela atividade, de 21 anos, foi presa em flagrante pela autoridade policial, autuada por homicídio culposo e liberada após o pagamento de fiança estipulada em sede policial. A defesa da profissional não foi localizada para comentar o caso.

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A apuração policial reúne versões divergentes sobre o momento exato da descida. Segundo relatos colhidos preliminarmente, um funcionário apontou a suspeita de acionamento incorreto do mecanismo de destravamento do aparelho de freio enquanto a corda permanecia sob tração. Já uma aluna relatou que a instrutora tocou no equipamento pouco antes da queda de Andrei. Um frequentador com treinamento em primeiros socorros prestou atendimento imediato no solo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a direção da academia informou que está prestando assistência aos familiares de Andrei e prestando apoio integral às apurações conduzidas pela Polícia Civil para esclarecer as causas do acidente.

Como funciona a segurança na escalada top rope

Na modalidade top rope, a corda fica previamente ancorada no topo da parede, conectando o praticante a um operador no solo. Esse parceiro utiliza um dispositivo de freio mecânico para reter a corda e amortecer eventuais quedas caso o escalador se solte da via artificial.

A técnica exige atenção permanente entre o escalador e quem atua na base da parede. O freio mecânico atua criando atrito e travando a passagem da corda quando ocorre tração brusca, reduzindo o esforço do operador e prevenindo descidas descontroladas.

O que a perícia avalia após acidentes em academias

Exames periciais em ocorrências esportivas dessa natureza avaliam todos os componentes fixos e móveis que integravam o sistema de sustentação. Os peritos criminais examinam:

a integridade física da corda e a existência de eventuais avarias na alma ou na capa do tecido;

o funcionamento do sistema de bloqueio mecânico do freio e a compatibilidade do modelo com o diâmetro da corda;

o fechamento e a trava dos mosquetões acoplados à cadeirinha e ao ponto de ancoragem;

as condições de conservação dos tirantes e fivelas das cadeirinhas utilizadas;

a resistência mecânica dos pontos de ancoragem instalados na estrutura superior do muro.

Equipamentos certificados por entidades como a União Internacional das Associações de Alpinismo (UIAA) passam por testes rígidos de carga e suportam impactos superiores a 20 quilonewtons. Por conta dessas exigências fabris, falhas estruturais em peças homologadas são raras em ambientes controlados, o que leva peritos a concentrarem as análises na hipótese de manuseio incorreto dos componentes.

Quais procedimentos evitam incidentes na parede

O protocolo central da escalada indoor é a checagem cruzada, procedimento no qual instrutor e aluno inspecionam visualmente e manualmente as conexões um do outro antes de qualquer progressão vertical.

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A conferência preventiva engloba a amarração na cadeirinha, a passagem adequada da corda pelo freio mecânico, o fechamento dos mosquetões e a eliminação de folgas na linha. A vigilância contínua do assegurador no solo e a obediência aos limites de treinamento são fatores fundamentais para garantir a integridade dos praticantes ao longo de todo o trajeto.