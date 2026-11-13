Vídeo mostra momento em que aluno cai durante aula de escalada em BH

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um aluno de 47 anos cai durante uma aula de escalada em uma academia na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (12/11). O homem morreu no local.

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Nas imagens, é possível ver a instrutora, de 21 anos, e outra aluna, de 23, manuseando a corda que controlava a descida do aluno, que vestia uma camisa verde. Instantes depois, ele despenca da parede de escalada e atinge o chão.

Para evitar a exposição de uma cena forte, as imagens foram editadas com desfoque, em consideração aos familiares da vítima e aos leitores.

A queda aconteceu na segunda parte da aula, conforme informações repassadas à Polícia Militar (PMMG). O aluno havia completado a subida e a descida de uma parede menor. Na atividade seguinte, ele escalou uma estrutura mais alta echegou ao topo, mas não conseguiu concluir a descida em segurança.

A professora informou aos policiais que os alunos receberam orientações sobre os procedimentos de segurança e o manuseio dos equipamentos. Ela também afirmou que os dispositivos foram conferidos antes do início da aula.

Na atividade, os participantes desciam em duplas: enquanto um aluno realizava o percurso, o outro ficava responsável por operar o equipamento de frenagem da corda.

Durante a descida da vítima, a jovem que controlava o freio teria perdido o domínio da alavanca. A instrutora percebeu a dificuldade e tentou orientá-la, mas não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo. Com a liberação de uma quantidade excessiva de corda, o homem caiu.

Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um aluno da academia, que também trabalhava como socorrista, prestou os primeiros atendimentos. O Samu foi acionado, e o médico realizou manobras de reanimação, mas a vítima morreu.

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A aluna e a instrutora foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente.