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ACIDENTE FATAL

Vídeo mostra momento em que aluno cai durante aula de escalada em BH

Imagens de câmera de segurança registraram a queda de homem de 47 anos em academia na Savassi, na Região Centro-Sul da capital; ele morreu no local

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Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
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Quéren Hapuque
Repórter
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2026 11:42 - atualizado em 13/11/2026 11:42

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O homem morreu ainda no local
O homem morreu ainda no local crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um aluno de 47 anos cai durante uma aula de escalada em uma academia na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (12/11). O homem morreu no local.

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Nas imagens, é possível ver a instrutora, de 21 anos, e outra aluna, de 23, manuseando a corda que controlava a descida do aluno, que vestia uma camisa verde. Instantes depois, ele despenca da parede de escalada e atinge o chão.

Para evitar a exposição de uma cena forte, as imagens foram editadas com desfoque, em consideração aos familiares da vítima e aos leitores.

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A queda aconteceu na segunda parte da aula, conforme informações repassadas à Polícia Militar (PMMG). O  aluno havia completado a subida e a descida de uma parede menor. Na atividade seguinte, ele escalou uma estrutura mais alta echegou ao topo, mas não conseguiu concluir a descida em segurança.

A professora informou aos policiais que os alunos receberam orientações sobre os procedimentos de segurança e o manuseio dos equipamentos. Ela também afirmou que os dispositivos foram conferidos antes do início da aula.

Na atividade, os participantes desciam em duplas: enquanto um aluno realizava o percurso, o outro ficava responsável por operar o equipamento de frenagem da corda.

Durante a descida da vítima, a jovem que controlava o freio teria perdido o domínio da alavanca. A instrutora percebeu a dificuldade e tentou orientá-la, mas não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo. Com a liberação de uma quantidade excessiva de corda, o homem caiu.

Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira
Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um aluno da academia, que também trabalhava como socorrista, prestou os primeiros atendimentos. O Samu foi acionado, e o médico realizou manobras de reanimação, mas a vítima morreu.

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A aluna e a instrutora foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

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