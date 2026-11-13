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LUTO

Aluno morre ao cair durante aula de escalada em academia na Savassi, em BH

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada nessa quinta-feira (12/11), em um estabelecimento localizado na Rua Antônio de Albuquerque

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Wellington Barbosa
Jair Amaral
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
13/11/2026 09:08 - atualizado em 13/11/2026 10:38

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Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira
Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um homem de 47 anos morreu, na noite dessa quinta-feira (12/11), ao cair durante uma aula de escalada em academia na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma colega de classe, de 23, e a instrutora, de 21, foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. A vítima foi identificada como Andrei de Figueiredo Ferreira.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, em um estabelecimento localizado na Rua Antônio de Albuquerque.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e o médico realizou manobras de ressuscitação na vítima. Apesar dos esforços, o homem morreu ainda no local.

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Vídeo registra o acidente

Um vídeo da câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver as duas jovens manuseando a corda até que, em determinado momento, o aluno que vestia uma camisa verde aparece em queda livre, antes de atingir o chão.

A reportagem aplicou um efeito de desfoque às imagens, por se tratar de uma cena que pode ser impactante para leitores e em respeito aos familiares da vítima.

Entenda como aconteceu o acidente

De acordo com o relato de uma aluna à Polícia Militar, o acidente aconteceu durante a segunda parte da aula de escalada.

Na primeira atividade, o homem conseguiu subir e descer uma parede menor sem dificuldades. Na segunda tentativa, realizada em uma parede maior e com o auxílio de uma corda, ele também chegou ao topo da estrutura, porém sofreu a queda durante a descida.

A instrutora contou aos policiais que havia orientado os alunos sobre os procedimentos de segurança e a utilização dos equipamentos. Segundo ela, todos os dispositivos foram verificados antes do início da atividade.

Ainda conforme o relato da professora, a descida era realizada em duplas, com um dos participantes responsável pelo controle do equipamento de frenagem da corda. Durante a descida da vítima, a aluna encarregada do freio teria apresentado dificuldades para controlar o dispositivo.

A instrutora afirmou que percebeu a situação e tentou orientar a jovem, mas ela teria perdido o controle da alavanca do freio. Devido à velocidade da descida, a professora não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo.

Com isso, uma quantidade excessiva de corda teria sido liberada, provocando a queda do homem. Um aluno da academia que também atuava como socorrista prestou os primeiros atendimentos à vítima, antes da chegada da equipe médica.

Polícia investiga as circunstâncias da queda

Segundo a ocorrência policial, a aluna de 23 anos e a instrutora ficaram bastante abaladas com o acidente e choraram durante o atendimento da ocorrência.

As duas foram conduzidas à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para os procedimentos legais.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem não era de Belo Horizonte. Até o encerramento da ocorrência, os policiais não haviam conseguido contato com familiares para comunicar a morte.

A Rokaz Escalada informou que, por motivo de luto, o estabelecimento não funcionará nesta sexta (13/11), com previsão de retorno no sábado (14/11). 

Uma perícia de engenharia estava prevista para esta sexta, com o objetivo de avaliar os equipamentos utilizados na atividade e esclarecer as circunstâncias do acidente. Por volta das 9h, os peritos chegaram ao local, porém encontraram o estabelecimento fechado.

Eles tentaram contato com a proprietária para viabilizar a realização do procedimento ainda nesta manhã; ela foi até o endereço e abriu a porta para os peritos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que apura a causa e circunstâncias da morte de um homem de 47 anos durante a prática de uma modalidade esportiva em uma academia localizada na Savassi, na capital, nessa quinta-feira.

"A perícia foi requisitada a comparecer no local coletar vestígios que subsidiarão a investigação. O corpo da vítima da queda foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para ser submetido a exames. A instrutora da academia e uma aluna estão sendo ouvidas por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Tão logo o procedimento seja finalizado, outras informações serão repassadas", encerra.

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Perícia da Polícia Civil chega à academia onde aluno morreu nessa quinta-feira (12/11)
Perícia da Polícia Civil chega à academia onde aluno morreu nessa quinta-feira (12/11) Jair Amaral/EM/D.A.Press

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