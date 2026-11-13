Quem era o aluno que morreu ao cair de escalada na Savassi, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O médico oftalmologista Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, que morreu durante uma aula de escalada na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estava na capital mineira para participar do 45° Congresso do Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Natural de Natal (RN), ele atendia em pelo menos duas clínicas, incluindo o Hospital dos Olhos do Rio Grande do Norte.

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Andrei se formou em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 2003 e fez residência em oftalmologia pela mesma instituição entre 2006 e 2009. Em 2011, começou uma especialização em glaucoma pela Universidade de São Paulo (USP). Segundo familiares, ele voltaria a Natal depois de participar do evento em BH. Um dos funcionários da Rokaz Escalada, onde ocorreu o acidente fatal, disse que o médico já tinha um pouco de experiência em escalada.

A morte é investigada pela Polícia Civil (PC) a partir de versões divergentes entre as duas pessoas que acompanhavam o procedimento de segurança da atividade. O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (12/11), por volta das 20h30, na academia que fica localizada na Rua Antônio de Albuquerque.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), Andrei participava de uma aula de escalada quando caiu do topo da parede. Não há informações precisas sobre a altura da queda, mas, devido ao impacto, o aluno morreu no local. Um aluno que também é socorrista e estava no local fez os primeiros socorros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Depois de manobras de ressuscitação, a morte foi confirmada pelo Samu.

Conforme os relatos colhidos pela polícia, a atividade havia começado às 18h. Uma aluna de 23 anos, que realizava sua primeira aula prática, contou que o treinamento teve início na modalidade boulder (escalada sem cordas), com o acompanhamento de outro instrutor. Ela pagou uma diária de R$ 79 pelo uso do espaço, da cadeirinha de segurança e da sapatilha.

Na segunda etapa, os alunos passaram para a modalidade top rope (com uso de corda), sob supervisão de uma instrutora de 21 anos. Inicialmente, foi utilizado um equipamento de controle de corda conhecido como Edge. Posteriormente, o grupo mudou de via para uma parede mais alta, substituindo também as cordas e o aparelho de frenagem por um dispositivo popularmente chamado de grigri.

Antes de Andrei iniciar a subida, a instrutora relatou que ele e a colega realizaram a chamada "dupla checagem" para conferir a instalação dos equipamentos. Enquanto Andrei escalava, a aluna permaneceu ancorada ao solo, atuando como responsável pela segurança e pelo controle da corda.

Versões divergentes sobre a queda

Conforme as informações do boletim de ocorrência, há alguns relatos divergentes sobre o ocorrido. Segundo a aluna que operava o freio no solo, a descida ocorria normalmente até que Andrei ficou travado na parede. Ela afirmou à PM que pediu auxílio à instrutora que acompanhava a atividade e que, nesse instante, a profissional teria tocado no freio do equipamento, o que teria causado a queda da vítima.

Já a profissional apresentou uma dinâmica diferente aos policiais. Ela afirmou que, ao notar que a aluna havia iniciado a descida de Andrei, reforçou as orientações sobre como posicionar uma mão na corda e a outra no freio para controlar a velocidade até a metade da parede. De acordo com a instrutora, durante esse procedimento, a própria aluna teria perdido o controle da alavanca do freio e da velocidade da descida, não conseguindo acionar a trava de segurança e liberando corda em excesso, o que provocou a queda.

Segundo relato de um funcionário, Andrei tinha um pouco de experiência em escalada, mas nunca tinha feito a prática de ontem. Quando ele e a outra aluna foram realizar o top rope, a jovem tentou acionar o freio, que é uma alavanca, e não conseguiu. Conforme o funcionário, ela, corretamente, acionou a instrutora para ajudar.

Em um vídeo feito pelas câmeras de segurança mostram o momento da queda e, segundo o funcionário, é possível ver o momento em que a professora mexe no freio e desbloqueou a alavanca enquanto Andrei estava pendurado. Ainda de acordo com o relato dele, esse tipo de desbloqueio só é feito quando o escalador está na parede.

Socorro e desdobramentos da investigação

Uma testemunha que presenciou a ocorrência relatou aos policiais ter encontrado a aluna e a instrutora bastante abaladas e chorando após o acidente, acompanhando ambas até uma sala na parte superior da academia. Ainda segundo essa testemunha, outras pessoas que estavam na sala comentaram que a corda utilizada poderia ser fina demais para aquele modelo de dispositivo de freio.

Além da perícia técnica realizada no local logo, uma perícia de engenharia para analisar especificamente os equipamentos utilizados na escalada foi realizada nesta sexta-feira (13/11). Por volta das 9h, os peritos chegaram ao local, porém encontraram o estabelecimento fechado. A proprietária, então, foi até o endereço para abrir o estabelecimento e viabilizar a realização do procedimento.

A aluna e a instrutora foram qualificadas como envolvidas na condição de autoras e encaminhadas à autoridade policial. O boletim tipificou o caso como homicídio com causa presumida de acidente por negligência, imprudência ou imperícia. De acordo com a Polícia Civil (PC), a instrutora foi presa em flagrante por homicídio culposo, mas foi liberada depois de pagar fiança. A aluna foi ouvida na delegacia e liberada em seguida. A investigação continua.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com os envolvidos no registro policial, como a aluna e a instrutora, além de outras testemunhas, e não obteve retorno. A instrutora informou que não deseja falar sobre o assunto. Já a irmã de Andrei relatou que soube da morte apenas na manhã desta sexta-feira e que a família virá a BH buscar o corpo, que será velado em Natal.

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Por meio de nota, a Rokaz Escalada lamentou o ocorrido e informou que acionou imediatamente os serviços de emergência, que prestaram atendimento à vítima. "A academia está prestando toda a assistência à família da vítima. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", disse a nota.

