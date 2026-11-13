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LUTO

Academia se manifesta sobre morte de aluno durante aula de escalada em BH

Estabelecimento afirma que acionou os serviços de emergência e presta assistência à família; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

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Larissa Leone*
Wellington Barbosa
Jair Amaral
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
13/11/2026 12:36 - atualizado em 13/11/2026 12:36

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Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira
Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A academia Rokaz Escalada se manifestou sobre a morte de um aluno durante uma aula de escalada na noite dessa quinta-feira (12/11), na unidade da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As circunstâncias da queda estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PCMG).

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Por meio de nota, a empresa informou que acionou imediatamente os serviços de emergência após o acidente e que a vítima recebeu atendimento no local, mas não resistiu.

"A empresa lamenta profundamente o ocorrido e informa que acionou imediatamente os serviços de emergência, que prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, infelizmente, ela veio a falecer. A academia está prestando toda a assistência à família da vítima. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", diz o comunicado.

A Rokaz informou que, em razão do luto, não funcionará nesta sexta (13/11), com previsão de retomar as atividades no sábado (14/11).

Entenda o acidente

Na noite dessa quinta, Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, participava de uma aula de escalada na academia. Durante a primeira atividade, ele conseguiu subir e descer uma parede menor sem dificuldades.

Na segunda parte da aula, ele tentou escalar uma parede maior, com o auxílio de uma corda. Após chegar ao topo da estrutura, Andrei sofreu uma queda durante a descida. Nesse momento, uma colega, de 23 anos, era responsável por controlar o equipamento de frenagem da corda.

Segundo o relato da aluna à Polícia Militar (PMMG), a jovem que operava o equipamento teria apresentado dificuldades para controlar o dispositivo. Já a instrutora, de 21 anos, contou aos policiais que percebeu a situação e tentou orientar a colega, mas ela teria perdido o controle da alavanca do freio. Devido à velocidade da descida, a professora não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo.

Com isso, uma quantidade excessiva de corda teria sido liberada, provocando a queda de Andrei.

Antes da chegada da equipe médica, um aluno da academia que também atuava como socorrista prestou os primeiros atendimentos à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico realizou manobras de ressuscitação, mas Andrei morreu ainda no local.

Vídeo registra o acidente

Uma câmera de segurança da academia registrou o momento do acidente. Nas imagens, duas jovens aparecem manuseando a corda utilizada na atividade. Em seguida, o aluno, que vestia uma camisa verde, surge em queda livre e atinge o chão.

Por se tratar de uma cena que pode causar impacto, a reportagem aplicou um efeito de desfoque nas imagens, em respeito à vítima e aos familiares.

Investigação

A aluna e a instrutora foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a ocorrência policial, as duas ficaram bastante abaladas com o acidente e choraram durante o depoimento para os militares.

A Polícia Civil (PCMG) informou que investiga as causas e as circunstâncias da morte. A perícia foi acionada para realizar levantamentos no estabelecimento e coletar vestígios que possam contribuir com a apuração.

Uma perícia de engenharia também estava prevista para esta sexta (13/11), com o objetivo de avaliar os equipamentos utilizados na atividade. Por volta das 9h, os peritos chegaram à academia, mas encontraram o estabelecimento fechado. Após tentativas de contato com a proprietária, ela compareceu ao endereço e abriu o imóvel para a realização do procedimento.

Em nota, a PCMG informou ainda que a instrutora e a aluna estavam sendo ouvidas pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital. A corporação afirmou que novas informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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