Academia se manifesta sobre morte de aluno durante aula de escalada em BH

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A academia Rokaz Escalada se manifestou sobre a morte de um aluno durante uma aula de escalada na noite dessa quinta-feira (12/11), na unidade da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As circunstâncias da queda estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PCMG).

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Por meio de nota, a empresa informou que acionou imediatamente os serviços de emergência após o acidente e que a vítima recebeu atendimento no local, mas não resistiu.

"A empresa lamenta profundamente o ocorrido e informa que acionou imediatamente os serviços de emergência, que prestaram atendimento à vítima. Apesar dos esforços, infelizmente, ela veio a falecer. A academia está prestando toda a assistência à família da vítima. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", diz o comunicado.

A Rokaz informou que, em razão do luto, não funcionará nesta sexta (13/11), com previsão de retomar as atividades no sábado (14/11).

Entenda o acidente

Na noite dessa quinta, Andrei de Figueiredo Ferreira, de 47 anos, participava de uma aula de escalada na academia. Durante a primeira atividade, ele conseguiu subir e descer uma parede menor sem dificuldades.

Na segunda parte da aula, ele tentou escalar uma parede maior, com o auxílio de uma corda. Após chegar ao topo da estrutura, Andrei sofreu uma queda durante a descida. Nesse momento, uma colega, de 23 anos, era responsável por controlar o equipamento de frenagem da corda.

Segundo o relato da aluna à Polícia Militar (PMMG), a jovem que operava o equipamento teria apresentado dificuldades para controlar o dispositivo. Já a instrutora, de 21 anos, contou aos policiais que percebeu a situação e tentou orientar a colega, mas ela teria perdido o controle da alavanca do freio. Devido à velocidade da descida, a professora não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo.

Com isso, uma quantidade excessiva de corda teria sido liberada, provocando a queda de Andrei.

Antes da chegada da equipe médica, um aluno da academia que também atuava como socorrista prestou os primeiros atendimentos à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico realizou manobras de ressuscitação, mas Andrei morreu ainda no local.

Vídeo registra o acidente

Uma câmera de segurança da academia registrou o momento do acidente. Nas imagens, duas jovens aparecem manuseando a corda utilizada na atividade. Em seguida, o aluno, que vestia uma camisa verde, surge em queda livre e atinge o chão.

Por se tratar de uma cena que pode causar impacto, a reportagem aplicou um efeito de desfoque nas imagens, em respeito à vítima e aos familiares.

Investigação

A aluna e a instrutora foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a ocorrência policial, as duas ficaram bastante abaladas com o acidente e choraram durante o depoimento para os militares.

A Polícia Civil (PCMG) informou que investiga as causas e as circunstâncias da morte. A perícia foi acionada para realizar levantamentos no estabelecimento e coletar vestígios que possam contribuir com a apuração.

Uma perícia de engenharia também estava prevista para esta sexta (13/11), com o objetivo de avaliar os equipamentos utilizados na atividade. Por volta das 9h, os peritos chegaram à academia, mas encontraram o estabelecimento fechado. Após tentativas de contato com a proprietária, ela compareceu ao endereço e abriu o imóvel para a realização do procedimento.

Em nota, a PCMG informou ainda que a instrutora e a aluna estavam sendo ouvidas pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital. A corporação afirmou que novas informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.