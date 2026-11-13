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ACADEMIA DE ESCALADA

Instrutora de escalada é presa após morte de aluno na Savassi

Jovem de 21 anos foi autuada por homicídio culposo, pagou fiança e foi liberada; aluno de 47 anos morreu após cair durante aula na academia Rokas, em Belo Horizonte

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SM
Sofia Maia
Melissa Souza
Wellington Barbosa
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2026 14:49

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Perícia da Polícia Civil chega à academia onde aluno morreu nessa quinta-feira (12/11)
Perícia da Polícia Civil chega à academia onde aluno morreu nessa quinta-feira (12/11) crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A instrutora de escalada da academia Rokas, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi presa em flagrante após a morte de um aluno de 47 anos durante uma aula, na noite de quinta-feira (12/11). A jovem de 21 anos foi ouvida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ratificou a prisão, inicialmente, pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após o pagamento de fiança, ela foi liberada. Uma aluna de 23 anos que participava da atividade também prestou depoimento.

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A vítima, Andrei de Figueiredo Ferreira, morreu ainda na academia, localizada na Rua Antônio de Albuquerque. Segundo o boletim de ocorrência, ele caiu ao descer de uma parede de escalada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou manobras de reanimação, mas não obteve sucesso.

O registro policial apresenta versões divergentes sobre a dinâmica do acidente. A instrutora afirmou que a aluna responsável pelo equipamento de segurança perdeu o controle do freio e liberou a corda em excesso, provocando a queda. Já a aluna disse que Andrei ficou parado durante a descida e que, ao pedir ajuda, a instrutora teria tocado no equipamento de freio. A queda teria acontecido neste momento, segundo ela.

A atividade fazia parte da primeira aula de segurança para escalada da estudante. Conforme o boletim, os dois alunos participavam de uma prática em dupla, na qual um realizava a subida enquanto o outro controlava a corda e o dispositivo de freio, sob supervisão da instrutora.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com os envolvidos no registro policial, como a aluna e a instrutora, além de outras testemunhas, e não obteve retorno. A instrutora informou que não deseja falar sobre o assunto. Já a irmã de Andrei contou que soube da morte apenas na manhã desta sexta-feira e que a família virá a BH buscar o corpo, que será velado em Natal, cidade de origem da vítima.

A investigação também deverá esclarecer as condições dos equipamentos utilizados. Após o acidente, pessoas que estavam na academia levantaram a hipótese de que a corda poderia ser fina demais para o dispositivo de segurança, mas não há confirmação técnica sobre essa eventual incompatibilidade.

O estabelecimento possui câmeras de videomonitoramento que registraram a queda e as tentativas de socorro. Uma perícia de engenharia nos equipamentos utilizados estava prevista para esta sexta-feira (13/11).

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Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para a elucidação dos fatos.

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