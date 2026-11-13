Homem é baleado em praça e tenta dirigir até hospital em Minas

Um homem de 27 anos tentou dirigir até um hospital depois de ser baleado na noite dessa quinta-feira (12/11), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi interceptado por uma equipe da Polícia Militar (PMMG) na Avenida Perimetral.

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Com intensa perda de sangue, recebeu os primeiros socorros dos militares e depois foi levado ao Hospital Municipal, onde chegou consciente e em condição clínica estável.

O crime ocorreu na Praça Juscelino Kubitschek, no Bairro JK. A vítima estava sentada em um banco quando dois homens chegaram em uma motocicleta escura, com características de uma Honda CG 150.

Ao perceber a aproximação da dupla, o jovem se levantou e correu. O passageiro desceu da moto e o perseguiu a pé. Durante a ação, foram efetuados disparos, e o homem acabou atingido.

Mesmo ferido, ele conseguiu chegar ao próprio carro e seguiu em direção ao hospital. No trajeto, foi abordado pelos policiais, que assumiram o socorro.

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Imagens do sistema de videomonitoramento municipal registraram a ação. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 27 e 31 anos, já foram identificados. As equipes fazem buscas para localizá-los e prendê-los. A perícia técnica esteve na praça para realizar os levantamentos.