Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Homem tenta assaltar loja e é baleado em Betim

O incidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (5/11); outro suspeito fugiu do local

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
05/11/2026 18:14 - atualizado em 05/11/2026 18:15

compartilhe

×
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Militares informaram que o homem teria tentado assaltar o estabelecimento crédito: arquivo/EM

Um homem foi baleado em uma loja no Centro de Betim, na Grande BH, no início da tarde desta quinta-feira (5/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele e um comparsa são suspeitos de tentativa de assalto a um estabelecimento.

Os dois foram surpreendidos com disparos no local. 

Leia Mais

O homem atingido foi levado a uma unidade de atendimento pela PMMG, enquanto o outro suspeito fugiu do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

assalto betim grande-bh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay