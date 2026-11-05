Homem tenta assaltar loja e é baleado em Betim

Um homem foi baleado em uma loja no Centro de Betim, na Grande BH, no início da tarde desta quinta-feira (5/11).

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De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele e um comparsa são suspeitos de tentativa de assalto a um estabelecimento.

Os dois foram surpreendidos com disparos no local.

O homem atingido foi levado a uma unidade de atendimento pela PMMG, enquanto o outro suspeito fugiu do local.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata