Homem tenta assaltar loja e é baleado em Betim
O incidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (5/11); outro suspeito fugiu do local
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Um homem foi baleado em uma loja no Centro de Betim, na Grande BH, no início da tarde desta quinta-feira (5/11).
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De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele e um comparsa são suspeitos de tentativa de assalto a um estabelecimento.
Os dois foram surpreendidos com disparos no local.
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O homem atingido foi levado a uma unidade de atendimento pela PMMG, enquanto o outro suspeito fugiu do local.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata