Mulher de 58 anos é atropelada por ônibus particular no centro de Contagem

Uma mulher de 58 anos foi atropelada por um ônibus particular em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (4/11). O acidente ocorreu por volta das 16h, na Avenida Babita Camargos, esquina com a Avenida General David Sarnoff, em frente ao McDonald’s.

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O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a TransCon, a Polícia Militar registrou a ocorrência, e o motorista foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

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O veículo envolvido no acidente é um ônibus de turismo da empresa Santa Maria. A retirada do coletivo do local ocorreu após a chegada de outro motorista, enviado pela empresa responsável.