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ACIDENTE

Mulher de 58 anos é atropelada por ônibus particular no centro de Contagem

Vítima foi socorrida pelo Samu; motorista do ônibus particular prestou esclarecimentos na delegacia

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
04/11/2026 20:01

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Mulher de 58 anos é atropelada por ônibus particular no centro de Contagem
Avenida movimentada em Contagem, local do atropelamento de uma mulher por ônibus particular na região da Grande BH crédito: Reprodução/Google Maps

Uma mulher de 58 anos foi atropelada por um ônibus particular em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (4/11). O acidente ocorreu por volta das 16h, na Avenida Babita Camargos, esquina com a Avenida General David Sarnoff, em frente ao McDonald’s.

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O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a TransCon, a Polícia Militar registrou a ocorrência, e o motorista foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

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O veículo envolvido no acidente é um ônibus de turismo da empresa Santa Maria. A retirada do coletivo do local ocorreu após a chegada de outro motorista, enviado pela empresa responsável.

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