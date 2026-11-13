Protesto fecha BR-040 nos dois sentidos e termina com dois presos
Moradores do Bairro Água Limpa protestaram contra a desapropriação de imóveis; rodovia ficou bloqueada por 40 minutos
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Uma nova manifestação de moradores do Bairro Água Limpa bloqueou os dois sentidos da BR-040, na altura do km 568, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (13/11). O protesto começou por volta das 6h30 e terminou com duas pessoas presas e um veículo apreendido.
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Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração do trecho, a rodovia foi liberada às 7h10, depois de 40 minutos de interdição.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na desmobilização dos manifestantes e realizou a prisão de duas pessoas, além da apreensão de um veículo. Não foram informados os motivos das prisões.
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Equipes da concessionária também trabalharam na limpeza da pista e na retirada dos materiais utilizados pelos manifestantes para bloquear a rodovia.
De acordo com a EPR Via Mineira, o tráfego já foi normalizado nos dois sentidos.
Moradores protestam contra desapropriações
A manifestação foi organizada por moradores do Bairro Água Limpa, que são contrários à desapropriação de imóveis na região.
Segundo a concessionária, as reivindicações não têm relação direta com a empresa responsável pela administração da BR-040.
Segundo protesto em três dias
Essa foi a segunda manifestação realizada pelos moradores na BR-040 nesta semana.
Na tarde de quarta-feira (11/11), outro protesto bloqueou a rodovia na altura do km 571,5, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.
Na ocasião, a pista foi liberada às 18h15, depois que equipes da concessionária concluíram os trabalhos de limpeza e lavagem do asfalto.
A circulação de veículos foi restabelecida após a verificação das condições de segurança da rodovia.
A EPR Via Mineira orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho e manterem distância segura dos veículos à frente.
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Para informações e emergências, a concessionária disponibiliza o telefone 0800 003 1040, com atendimento 24 horas por dia.