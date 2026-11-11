BR-040 é totalmente liberada após protesto e acidente com 11 veículos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A BR-040 foi totalmente liberada ao tráfego no início da noite desta quarta-feira (11/11), após horas de interdição provocada por uma manifestação de moradores da região do bairro Água Limpa, entre Itabirito e Nova Lima, na Região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as pistas foram liberadas às 18h24.

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Em comunicado, a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, informou que a circulação havia sido restabelecida às 18h15, na altura do km 571,5, em Itabirito. A liberação ocorreu após a conclusão dos trabalhos de limpeza e lavagem da pista e a verificação das condições de segurança para a retomada do tráfego.

O protesto, motivado por reivindicações relacionadas à desapropriação de imóveis na região do bairro Água Limpa, provocou a interdição dos dois sentidos da rodovia e congestionamentos superiores a 10 quilômetros em ambos os lados. A Polícia Militar e a PRF conduziram as negociações para a desobstrução da pista.

Engavetamento envolveu 11 veículos

A situação na rodovia ficou ainda mais complicada durante a tarde, quando um acidente envolvendo oito carros de passeio, uma van e dois caminhões foi registrado no km 580 da BR-040, em Itabirito, no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a EPR Via Mineira, a ocorrência aconteceu às 15h54, em um trecho com retenção de veículos provocada pelo bloqueio da rodovia. Um dos caminhões atingiu os veículos que estavam parados na fila formada em decorrência da manifestação.

Apesar da quantidade de veículos envolvidos, não houve registro de feridos.

A concessionária informou que o final da fila estava sinalizado por uma viatura de inspeção e por um operador equipado com bandeira, responsável por alertar os motoristas sobre a presença de veículos parados. Também havia avisos sobre a manifestação e a interdição nas praças de pedágio.

Equipes da EPR foram mobilizadas imediatamente para atender à ocorrência, com viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Protesto provocou longas filas nos dois sentidos

A manifestação teve como ponto de concentração a altura do km 569,5, entre Nova Lima e Itabirito. Moradores da região do bairro Água Limpa protestaram contra questões relacionadas à desapropriação de imóveis.

Segundo a concessionária, as reivindicações apresentadas pelos manifestantes dizem respeito a questões locais e não têm relação direta com a atuação da empresa.

Às 16h33, uma das faixas foi liberada para a circulação de veículos. Para organizar o fluxo, a EPR Via Mineira implantou uma operação no sistema pare e siga.

Naquele momento, os congestionamentos chegavam a aproximadamente 14 quilômetros no sentido Belo Horizonte e 12 quilômetros no sentido Juiz de Fora.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal permaneceram no local conduzindo as tratativas com os manifestantes para a liberação completa da rodovia.

Limpeza e retomada da circulação

Após a desobstrução da BR-040, a EPR Via Mineira realizou os serviços de limpeza e lavagem da pista, além de verificar as condições de segurança do trecho antes de restabelecer a circulação.

A concessionária informou que o bloqueio nos dois sentidos ocorreu em razão da manifestação dos moradores, sem relação com sua atuação na administração da rodovia.

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Para informações e atendimento de emergências, os motoristas podem entrar em contato com a EPR Via Mineira pelo telefone 0800 003 1040, disponível 24 horas por dia.