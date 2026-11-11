BH substitui vacina contra pneumonia e meningite na rede municipal de Saúde

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou a transição do uso de forma exclusiva da vacina Pneumo-20, substituindo a antiga Pneumo-23 em toda a rede municipal de Saúde. A medida segue as determinações do Ministério da Saúde para ampliar e modernizar a proteção da população contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, como pneumonias, meningites, sepse, otites e sinusites.

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"A vacina Pneumo-20 conta com uma tecnologia mais moderna e garante uma proteção superior e mais ampla para a população. O município realizou uma transição gradual, utilizando todo o estoque restante da Pneumo 23 que ainda tínhamos. Com o término desses lotes, encerramos definitivamente o uso da Pneumo 23 e passamos a adotar exclusivamente a Pneumo 20 para os públicos recomendados", destacou Tatiani Fereguetti, diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica.

Ampliação e histórico da vacinação

Em junho, a Pneumo-20 já havia sido incorporada pelo Ministério da Saúde para crianças menores de 5 anos e públicos com condições clínicas específicas. Em setembro, a PBH ampliou o atendimento para idosos a partir de 85 anos.

Já foram aplicadas cerca de 36 mil doses desde o início da disponibilização da nova vacina na capital mineira.

Quem pode receber a Pneumo-20?

Com a padronização do novo imunizante, a Prefeitura estabeleceu grupos prioritários específicos que podem receber a dose nos postos de saúde da capital:

Crianças: De 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não completaram o esquema vacinal, além das que iniciaram o processo com a Pneumo-10 e precisam finalizar a imunização.

Bebês prematuros: Nascidos com 36 semanas e 6 dias (ou menos) com até 23 meses de idade.

Idosos: Pessoas a partir de 60 anos que vivem acamadas ou em instituições (como casas de repouso, abrigos ou hospitais) e ainda não foram imunizadas contra doenças pneumocócicas; e idosos a partir de 85 anos de idade.

Povos indígenas: A partir de 5 anos de idade sem registro prévio de vacinação com a Pneumo-10 ou Pneumo-13.

Casos especiais: Pessoas com condições clínicas específicas atendidas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie).

Documentação e locais de atendimento

Para tomar a vacina, o cidadão deve se dirigir a um posto de saúde da rede municipal portando a caderneta de vacinação, algum documento oficial de identificação com foto e um relatório médico – exclusivo para os atendimentos realizados no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), contendo a justificativa clínica e o diagnóstico.

A relação completa com os endereços de todos os centros de saúde, postos de atendimento e os respectivos horários de funcionamento pode ser consultada diretamente no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro