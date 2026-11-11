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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeitos de traficar drogas durante entregas de delivery são presos em MG

Dois jovens de 23 anos foram detidos nessa terça-feira (10/11) em Campos Alto, no Alto do Paranaíba

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
11/11/2026 16:42

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Itens apreendidos pela PCMG
Com a dupla, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, cocaína, crack, maconha, balanças de precisão, celulares, dinheiro e uma moto crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante dois suspeitos de tráfico de drogas durante entregas de delivery em Campos Alto, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Os infratores, ambos de 23 anos, foram detidos nessa terça-feira (10/11) durante operação da corporação. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, cocaína, crack, maconha, balanças de precisão, celulares, dinheiro e uma moto.

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Segundo a corporação, um dos presos trabalhava fazendo a entrega de lanches e aproveitava para passar despercebido pela polícia e distribuir também drogas.

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De acordo com a PMMG, foram recolhidos nas casas dos investigados seis tabletes de pasta base de cocaína e outras seis porções da mesma droga; quatro tabletes e mais quatro porções de maconha; bem como um tablete e um papelote de crack; além das armas, moto e material relacionado com o tráfico.

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