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CORINTO

Vídeo: homem morre após ser preso pela PM em Corinto; PCMG investiga o caso

Segundo a PMMG, o suspeito ameaçava a companheira e o filho de 5 meses com machado e faca; Corregedoria acompanha a ocorrência

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
10/11/2026 18:01

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Policial Militar jogando spray de pimenta em preso
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apresentou sua versão sobre a abordagem que terminou com a morte de um homem em Corinto, na Região Central do estado crédito: Redes sociais/Reprocução

Um homem morreu após ser preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Corinto, na Região Central do estado. O caso aconteceu na sexta-feira (6/11) e segue sendo investigado. Um vídeo gravado por pessoas que estavam próximas do ocorrido mostram o suspeito recebendo rajadas de spray de pimenta e pedindo socorro.

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De acordo com a corporação, os policiais foram chamados pela manhã para atender um caso de violência doméstica. Ainda conforme a polícia, o homem estava armado com um machado e uma faca e ameaçava de morte a companheira e o filho do casal, um bebê de 5 meses.

A versão da PM

Em nota, a PMMG informou que, ao chegar ao local, a equipe ouviu pedidos de socorro da mulher e encontrou o homem exaltado, com as armas em punho. Após uma negociação, ele teria largado os objetos, mas resistido à abordagem e agredido os policiais com socos e pontapés. Por isso, segundo a corporação, foi preciso usar técnicas de imobilização para prendê-lo.

Ainda de acordo com a PM, no trajeto até a unidade de saúde o homem permaneceu agitado e se debateu contra a parte interna da viatura, causando lesões nele mesmo. No hospital, o homem teria continuado a demonstrar comportamentos agressivos e precisou ser contido novamente para receber atendimento. Depois, os profissionais de saúde informaram aos policiais que ele teve uma intercorrência clínica, morrendo no local.

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O que diz a Polícia Civil

A PCMG informou que investiga as circunstâncias da morte e que algumas diligências já foram feitas, como a oitiva de testemunhas, e outras ainda estão previstas. A corporação aguarda os laudos periciais, que devem determinar a causa da morte, e afirma que não há conclusão sobre o caso até o momento.

Vídeo da prisão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial usa spray de pimenta contra o homem, que gritava por socorro ao mesmo tempo que ficava batendo no porta malas da viatura. No decorrer da gravação, o preso ainda diz: “Isso não é polícia, não”.

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A PCMG diz que outras informações serão divulgadas oportunamente

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