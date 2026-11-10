Onça-parda é flagrada por câmera em quintal de sítio no interior de Minas

Uma onça-parda apareceu no quintal de uma casa em um sítio da zona rural de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, na noite de segunda-feira (9/11). A “visita” do animal foi gravada por uma câmera do sistema de segurança da propriedade.

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O vaqueiro Claudivan Pereira da Silva, de 34 anos, conhecido como Kau, estava no sítio quando a onça entrou na propriedade. Ele conta que, por volta das 20h40, ouviu o barulho de galinhas-d'angola, que teriam se assustado com a presença do felino.

“Ouvi o barulho e abri a porta da cozinha para verificar o que aconteceu. Só vi o vulto de um animal correndo no escuro”, descreve o vaqueiro, que também trabalha como zelador da propriedade.

“Peguei uma lanterna e percorri o quintal para descobrir o que era aquilo, mas não encontrei mais nada”, relata Claudivan. Ele disse que, momentos depois, soube que as câmeras de segurança do sítio tinham registrado a presença da onça-parda.

As câmeras são monitoradas à distância pelo dono do sítio, Gisley Andrade, conhecido como Gegê, que mora em outro lugar. Foi ele quem avisou o vaqueiro de que o “vulto” visto no escuro era, na verdade, uma onça. O animal não atacou nenhum bicho da propriedade.

Claudivan disse ao Estado de Minas que, na manhã desta terça-feira (10/11), encontrou pegadas da onça-parda no pasto. “Não fiquei com medo não”, garante o vaqueiro. Ele acredita que o animal vive em uma reserva de mata nativa da região, a Chapada da Lagoa Escura, e pode ter se aproximado da casa em busca de alimento, como as galinhas.

O produtor rural Valdomiro Costa Neto, dono de uma fazenda na localidade de Itapecuru, também em Virgem da Lapa, relata que houve outros registros recentes de onças em propriedades rurais da região. Segundo ele, há cerca de dois meses, 13 carneiros apareceram mortos em sua fazenda. De acordo com trabalhadores do local, os ataques foram feitos por três onças.

Saiba mais: características da onça-parda



A onça-parda (Puma concolor), também conhecida como suçuarana ou leão-baio, é o segundo maior felino do Brasil, atrás apenas da onça-pintada. O animal vive em uma grande variedade de hábitats, de florestas a savanas, e aparece eventualmente em ambientes alterados pelo homem, como plantações e pastagens. A espécie está presente em todos os biomas brasileiros.

Quando adulta, a onça-parda mede de 1,5 a 2,75 metros de comprimento e pesa de 22 a 70 quilos.

Diferentemente da onça-pintada, a onça-parda não esturra nem urra. Sua vocalização é parecida com um miado. Além do tamanho, o animal chama a atenção pela agilidade. As patas traseiras, proporcionalmente as maiores entre os felinos, permitem que ele dê grandes saltos, tanto em distância quanto em altura, atinja altas velocidades em trechos curtos, escale com destreza e até se desloque pela copa das árvores.

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Alerta



Se você avistar uma onça-parda na natureza ou em áreas próximas a matas, siga as orientações de segurança dos órgãos ambientais: