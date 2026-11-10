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REGIÃO CENTRAL

Vídeo: médico usa tomada de posto para recarregar carro em MG

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o veículo era do profissional e repudiou o desvio de finalidade do patrimônio público feito pelo servidor

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
10/11/2026 17:43

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10/11/2026 - Médico de Para de Minas usa energia de posto de saúde para recarregar bateria de carro
10/11/2026 - Médico de Para de Minas usa energia de posto de saúde para recarregar bateria de carro crédito: Redes Sociais

O carro de um médico foi flagrado carregando a bateria em um posto de saúde de Pará de Minas, na Região Central do estado. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, repudiou a ação do profissional. O caso aconteceu no final de outubro. 

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Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo do modelo Yuan Plus, da marca BYD, estacionado na sobre a calçada na área externa da rua. 

Um cabo conectado ao carro é passado pela grade do portão e ligado a algo dentro do imóvel.

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A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o veículo pertencia a um médico vinculado como bolsista do Governo Federal, por meio do Programa Mais Médicos para o Brasil. A pasta repudiou o desvio de finalidade do patrimônio público feita servidor.

A pasta afirmou que providencia junto a Procuradoria Geral do Município, a devida notificação do profissional. Depois disso, será encaminhado as possíveis decisões à Comissão de Coordenação Estadual (CCE) e à Coordenação Nacional do Programa Mais Médicos para o Brasil. 

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A partir da ciência dos fatos, o órgão espera que sejam instaurados procedimentos disciplinares e a aplicação de penalidades previstas nas normas do Programa.

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