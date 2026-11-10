Vídeo: médico usa tomada de posto para recarregar carro em MG

O carro de um médico foi flagrado carregando a bateria em um posto de saúde de Pará de Minas, na Região Central do estado. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, repudiou a ação do profissional. O caso aconteceu no final de outubro.

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Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo do modelo Yuan Plus, da marca BYD, estacionado na sobre a calçada na área externa da rua.

Um cabo conectado ao carro é passado pela grade do portão e ligado a algo dentro do imóvel.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o veículo pertencia a um médico vinculado como bolsista do Governo Federal, por meio do Programa Mais Médicos para o Brasil. A pasta repudiou o desvio de finalidade do patrimônio público feita servidor.

A pasta afirmou que providencia junto a Procuradoria Geral do Município, a devida notificação do profissional. Depois disso, será encaminhado as possíveis decisões à Comissão de Coordenação Estadual (CCE) e à Coordenação Nacional do Programa Mais Médicos para o Brasil.

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A partir da ciência dos fatos, o órgão espera que sejam instaurados procedimentos disciplinares e a aplicação de penalidades previstas nas normas do Programa.