Bebê de um ano e nove meses morre em centro de saúde na Grande BH

Um bebê de um ano e nove meses morreu, na quarta-feira (4/11), em um centro de saúde de São José da Lapa, na Grande Belo Horizonte (BH). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para o atendimento da ocorrência. Aos agentes, o médico informou que o bebe teve uma evolução no quadro de saúde e veio ao óbito por bronquiolite.

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De acordo com a corporação, a mãe, de 26 anos, levou o filho ao Centro de Saúde Municipal Dr. Luiz Issa, após o pequeno apresentar dificuldades para respirar, devido a um “resfriado leve” e por ser asmático. Aguardou por aproximadamente uma hora para que conseguissem passar pela triagem.

Durante a consulta com o médico, informou o quadro de saúde e indicou que a criança fazia uso de medicamento inalatório. No decorrer do atendimento, o médico notou que o pequeno apresentava lábios roxos. Nesse momento, a mãe informou que o filho havia desmaiado.

O profissional de saúde pediu para que a responsável mantivesse a calma e encaminhou a criança para a sala de emergência. O Samu também foi acionado para auxiliar no atendimento.

A mãe informou aos militares que ficou sem saber o estado de saúde da criança por cerca de uma hora, até ser avisada por uma servidora que o filho havia morrido. A mulher questionou o médico, que confirmou o falecimento e relatou que havia elaborado um atestado de óbito por bronquiolite.

A responsável pela criança percebeu que a unidade de atendimento havia chamado a funerária para recolher o corpo da criança. A partir disso, ela questionou os procedimentos na emissão do atestado e a ausência de encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

O médico relatou aos militares que a criança apresentava boas condições durante o momento da avaliação e informou que na triagem foi classificada como de risco verde. Ainda segundo o profissional, pouco tempo depois desse primeiro atendimento, o pequeno apresentou rápida evolução do quadro clínico e foi encaminhada para a sala de urgência, mas que as estratégias de reanimação não foram suficientes para salvar a criança.

O corpo foi encaminhado para IML para a realização dos exames periciais e possíveis esclarecimentos sobre o que teria causado a morte da criança.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de São José da Lapa, mas os questionamentos não foram respondidos até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.