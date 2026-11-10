Suspeito de tentar roubar loja em Nova Lima é preso em flagrante pela PCMG

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeito de tentar roubar um estabelecimento comercial no Centro de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na terça-feira (27/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a PCMG, o suspeito foi detido depois que pessoas abordaram um policial civil e relataram o crime. Nas buscas feitas pelas redondezas do comércio, o homem foi localizado e, com apoio da Guarda Municipal, levado à 1ª Delegacia de Polícia em Nova Lima.

A ação criminosa

De acordo com os funcionários, o suspeito entrou na loja assim que as atividades do dia começaram e anunciou o assalto. Para impedir que as pessoas saíssem, ele tentou abaixar o portão de acesso.

Mesmo assim, os funcionários tentaram deixar o local. Nesse momento, o homem agrediu fisicamente uma das vítimas e empurrou outra, que caiu e bateu a cabeça no chão. Antes de fugir, ele ainda ameaçou de morte um dos funcionários.

O homem, que já tem registros policiais por crimes patrimoniais, foi encaminhado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria