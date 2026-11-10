Corpo de adolescente de 12 anos é encontrado em rio no interior de Minas

O corpo de um adolescente de 12 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de domingo (8/11), por volta das 7h, às margens do Rio Preto, em Unaí, no Noroeste de Minas. O avô do menino acionou a Polícia Militar na noite de sexta-feira (06/11), após perceber que ele havia desaparecido.

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Ao mesmo tempo, um outro chamado foi feito aos bombeiros, por uma pessoa que havia passado pelo Rio Preto e relatou ter ouvido um casal pedindo socorro por causa de um adolescente que teria se afogado na cachoeira do local. Os militares foram até o local, mas não encontraram testemunhas, apenas uma bermuda e um par de chinelos perto do rio.

Inicialmente, não havia confirmação de que o desaparecimento comunicado à PM e o possível afogamento se tratavam da mesma ocorrência. No entanto, no sábado (07/11), a Polícia Militar repassou aos bombeiros informações sobre o adolescente desaparecido, levantando a possibilidade de que fosse a mesma vítima.

Durante as buscas, os militares receberam relatos de que pessoas teriam visto um corpo boiando no rio, mas o perderam de vista pouco depois. A equipe utilizou uma embarcação nas operações até localizar o corpo na manhã de domingo, confirmando que as ocorrências se tratavam da mesma vítima.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria