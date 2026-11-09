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Corpo de homem desaparecido é encontrado em zona rural de Elói Mendes

João Vanderlei da Silva é localizado sem vida, após cinco dias de mobilização de autoridades e familiares

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Cauê Siwek*
MF
Murilo Fialho*
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Repórter
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Murilo Fialho*
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09/11/2026 18:13

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Corpo de homem de 63 anos é encontrado após 5 dias de busca das autoridades e de familiares em Elói
Corpo de homem de 63 anos é encontrado após cinco dias de busca em Elói Mendes, no Sul de Minas; Polícia Civil investiga o caso crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

O corpo de João Vanderlei da Silva, de 63 anos, que estava desaparecido desde 2 de novembro, foi localizado na zona rural de Elói Mendes, no Sul de Minas, em um local conhecido como Ponte Velha do Paraguaçu, no sábado (7/11).

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O desaparecimento e as investigações

João Vanderlei era procurado por familiares, forças de segurança e equipes de salvamento desde que foi visto pela última vez, por volta das 16h de 2 de novembro, nas proximidades de um posto de combustíveis no município. Pouco tempo depois, o veículo dele – um Fiat Uno branco – foi encontrado acidentado e abandonado no entorno da Ponte Velha, sem o condutor.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do sumiço. Durante as primeiras investigações da delegacia local, com o apoio da Polícia Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), imagens de videomonitoramento revelaram que duas mulheres haviam entrado no carro de João Vanderlei. O automóvel foi apreendido e submetido a exames periciais.

Perícia e próximos passos

Com a localização do corpo na mesma região da Ponte Velha, a perícia oficial compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe e coleta de vestígios.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML), onde passará por exames detalhados. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar a causa da morte. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso e novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades.

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* Estagiários sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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