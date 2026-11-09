PBH investe R$ 35,8 milhões em obras para reduzir alagamentos em avenida

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou obras de drenagem e urbanização na Avenida Francisco Negrão de Lima, na região da Pampulha, com o objetivo de reduzir alagamentos e melhorar as condições de mobilidade e segurança viária. O investimento é de R$ 35,8 milhões, com recursos municipais.

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O edital para a contratação de empresa responsável havia sido publicado no "Diário Oficial do Município" (DOM) em abril e previa teto da licitação em R$ 48 milhões. O nome da empresa contratada no processo licitatório não foi divulgado.

A própria PBH admitiu que Avenida Francisco Negrão de Lima apresenta trechos com pavimentação deteriorada por causa dos "sucessivos trabalhos de reparo que comprometem a segurança viária e aumentam os custos de manutenção para os usuários".

A urbanização completa é demandada há muitos anos pelos moradores da região. A via apresenta uma série de problemas, como buracos, poeira, falta de calçadas para pedestres e falhas de sinalização.

As intervenções, agora, abrangem um trecho de aproximadamente dois quilômetros, entre a Avenida Otacílio Negrão de Lima e a Rua Jornalista João Augusto, em uma importante ligação entre a Pampulha e o Bairro Céu Azul. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre de 2028.

Executado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), o projeto contempla a implantação e a adequação da rede de drenagem pluvial, a recuperação do pavimento e a urbanização da avenida. A proposta é solucionar problemas antigos da via, como buracos, ausência de calçadas e pontos de alagamento durante o período chuvoso.

Outro problema identificado é a deficiência do sistema de drenagem. Tubulações com capacidade insuficiente, travessias improvisadas, valas sem infraestrutura apropriada e pontos de afloramento do lençol freático comprometem o escoamento da água da chuva. Essas condições contribuem para alagamentos e instabilidades no solo.

Obra busca melhorar mobilidade e segurança

Segundo o superintendente da Sudecap, Maurício Brandão, a intervenção foi planejada para atender não apenas às condições do pavimento, mas também às necessidades de infraestrutura da região.

“Esta é uma obra muito aguardada pelos moradores da Pampulha. Estamos executando uma intervenção completa, que vai muito além da recuperação do pavimento. Vamos implantar um sistema de drenagem eficiente, urbanizar toda a avenida e oferecer uma infraestrutura capaz de atender às necessidades atuais e futuras da região. É um investimento que traz mais segurança, melhora a mobilidade, reduz transtornos causados pelas chuvas e proporciona mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

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Com a conclusão dos trabalhos, a expectativa da prefeitura é melhorar o escoamento das águas pluviais, ampliar a acessibilidade e oferecer melhores condições de circulação para motoristas e pedestres que utilizam a Avenida Francisco Negrão de Lima.