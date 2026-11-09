Jovem de 26 anos desaparece na Grande BH, e familiares se mobilizam
Maria Alice Silva Bicalho, de 26 anos, foi vista pela última vez no Bairro Eldorado, em Contagem
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Familiares tentam encontrar Maria Alice Silva Bicalho, de 26 anos, que está desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (9/11). Por volta das 5h, ela se comunicou pela última vez com a irmã, por meio de uma mensagem de WhatsApp, informando que estava saindo de casa.
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Desde então, não há informações sobre o paradeiro de Maria Alice. A família ainda não registrou boletim de ocorrência (BO) sobre o desaparecimento. De acordo com relatos de familiares prestados ao Estado de Minas, ela estava na residência dos pais, no Bairro Eldorado, em Contagem. Porém, quando os genitores acordaram, ela já havia saído.
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Ainda segundo familiares, Maria Alice é advogada, mas está afastada do trabalho para tratar um quadro de depressão. Informações sobre a jovem podem ser prestadas diretamente aos familiares, pelo telefone (31) 3351-9275, ou ainda pelos números 190 (Polícia Militar de Minas Gerais), 181 (Disque-Denúncia) ou 100 (Disque Direitos Humanos).