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FRAUDE BANCÁRIA

PF investiga suspeita de fraude bancária em Juiz de Fora

Operação apreendeu computadores e celulares de investigado que teria utilizado conta bancária para receber dinheiro obtido em golpes digitais

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/11/2026 18:30

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Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam computadores, celulares e outros dispositivos de armazenamento digital
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam computadores, celulares e outros dispositivos de armazenamento digital crédito: PF-MG

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na manhã desta segunda-feira (9/11), para investigar a suspeita de fraude bancária eletrônica. A ação faz parte da Operação Nacional Tentáculos, que busca combater golpes digitais e crimes financeiros em todo o país.

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O alvo da investigação é um homem suspeito de utilizar uma conta bancária para receber valores provenientes de fraudes. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam computadores, celulares e outros dispositivos de armazenamento digital.

Os equipamentos serão submetidos à perícia. A análise poderá ajudar a esclarecer como os valores eram movimentados, identificar possíveis participantes do esquema e dimensionar os prejuízos provocados às vítimas.

Como começaram as investigações

As apurações tiveram início a partir de informações reunidas pelo Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza dados compartilhados por instituições financeiras para identificar e investigar fraudes bancárias eletrônicas.

O projeto é coordenado pela área de repressão a fraudes bancárias eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF. Por meio de acordos de cooperação com instituições do setor financeiro, a ferramenta permite o cruzamento e o compartilhamento de informações que podem indicar movimentações suspeitas e auxiliar na identificação de envolvidos em golpes.

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A Operação Nacional Tentáculos integra as ações da Polícia Federal para combater crimes cibernéticos e proteger o sistema financeiro. A estratégia prevê a atuação conjunta com instituições financeiras para tornar mais ágil a identificação de fraudes e o aprofundamento das investigações.

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