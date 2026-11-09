MG: carreta de gado tomba, pega fogo e mata motorista na BR-381

Uma carreta carregada de gado tombou e pegou fogo na BR-381, na altura do trevo de acesso a Barão de Cocais, na Região Central de Minas, na noite desse domingo (8/11). O motorista morreu carbonizado no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência.

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De acordo com a corporação, o veículo seguia no sentido leste da rodovia, quando o condutor perdeu o controle ao passar pela curva do trevo. A carreta atravessou a mureta central divisória e tombou na pista sentido Belo Horizonte.

Com impacto, um incêndio se iniciou no cavalo mecânico e se alastrou pelos pneus da carroceria – local em que os animais eram transportados.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens e teve o corpo completamente carbonizado. A morte foi confirmada pelos bombeiros no local. Um motorista da mesma empresa, que trafegava logo atrás em outro veículo, presenciou a cena e repassou as informações aos agentes.

Segundo os militares, uma parte da carga de gado ficou presa na estrutura tombada, mas diversos animais foram encontrados com vida, mesmo depois da extinção das chamas no veículo. Populares relataram às autoridades que cerca de seis bois haviam conseguido se soltar e fugiram pela rodovia.

A empresa responsável pelo transporte acionou a seguradora para adotar as medidas necessárias para o resgate dos animais e à remoção da carga do trecho. A Polícia Civil foi chamada e esteve no local para a elaboração da perícia.

Uma equipe da concessionária Nova 381 assumiu a responsabilidade pela sinalização da pista, limpeza do trecho e a liberação do tráfego.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro