Ex-jogadora campeã olímpica lamenta morte de irmã em acidente em Minas

A ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro lamentou, nesta quinta-feira (5/11), a morte da irmã mais nova, Raquel Las-Casas, de 39 anos, em um acidente entre dois veículos, na MGC-491, em Varginha, no Sul de Minas. A ocorrência foi registrada nessa quarta (4).

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Em publicação nas redes sociais, Sheilla relatou que estava a caminho da cidade para o velório. Segundo a ex-atleta, a família havia se reunido no domingo (1º) para comemorar o aniversário das gêmeas de Sheilla, em uma festa que também teve a presença de Raquel.

"Ontem à noite recebemos uma das piores notícias que poderíamos receber. Minha irmã morreu em um acidente de carro. Voltando pra casa. Minha irmã mais nova… que eu tentei proteger durante tanto tempo. Vá em paz. Tenho certeza de que nossa mãe e nossa vó estão aí, te esperando pra te dar amor. Nós faremos de tudo pelos seus filhos”, escreveu ela.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18h15, nas proximidades do trevo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Os dois veículos envolvidos capotaram.

Raquel não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Um idoso, de 77 anos, sofreu lesões leves, estava consciente e orientado quando recebeu atendimento e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Bom Pastor para avaliação médica.

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O velório da vítima ocorreu nesta quinta (5), no Cemitério Municipal de Elói Mendes, também no Sul do estado.