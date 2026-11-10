Incêndio destrói veículos no estacionamento de oficina mecânica em MG
Bombeiros contiveram o fogo em cerca de 20 minutos e evitaram que as chamas se espalhassem para outros três veículos
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Uma oficina mecânica na Rua José Francisco da Silva, no Centro Atacadista Regina Peres, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na noite de segunda-feira (9/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), foi acionado por volta das 23h.
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Ao chegarem ao endereço, as equipes constataram que o fogo se concentrava em veículos estacionados dentro da oficina. Os militares montaram três linhas de ataque simultâneas para controlar o avanço das chamas, confinar o foco principal e evitar que o fogo se espalhasse pelo restante do estabelecimento.
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De acordo com o CBMMG, foram usados cerca de 9 mil litros de água no combate e no rescaldo. As chamas foram controladas em cerca de 20 minutos. Em seguida, os bombeiros fizeram o rescaldo por mais 1h15, para eliminar focos remanescentes e afastar o risco de o fogo voltar.
Danos e veículos salvos
Segundo o balanço dos bombeiros, quatro veículos foram atingidos pelo fogo:
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dois ônibus ficaram completamente destruídos;
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um caminhão-baú teve a cabine bastante danificada;
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outro caminhão-baú teve danos na parte traseira do compartimento de carga.
A ação rápida dos bombeiros impediu que o incêndio alcançasse outros três veículos que estavam no local: dois carros de passeio e mais um caminhão.
Investigação das causas
Aos militares, o proprietário da oficina contou que foi alertado por pessoas que viram o início do fogo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e não há indícios de ação criminosa.
A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio. A operação envolveu três viaturas e oito militares do Corpo de Bombeiros. Ao fim dos trabalhos, a corporação repassou orientações de segurança ao proprietário e liberou a área.
*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria
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