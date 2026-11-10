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ACIDENTE

Caminhão com 15 mil litros de gasolina capota na BR-356, em Itabirito

O veículo, que havia saído de Pará de Minas, saiu da pista e caiu em uma ribanceira

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Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
10/11/2026 10:39

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Caminhão com 15 mil litros de gasolina capota e motorista morre na BR-356, em Itabirito
Caminhão com 15 mil litros de gasolina capota e motorista morre na BR-356, em Itabirito crédito: CBMMG/Divulgação

Um caminhoneiro de 48 anos morreu após o caminhão que dirigia capotar na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, na noite da última segunda-feira (9/11). O acidente aconteceu por volta das 23h, na altura do km 48. O veículo transportava 15 mil litros de gasolina.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção durante uma descida, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O caminhoneiro foi lançado para fora do veículo e teve óbito constatado no local.

Caminhão de gasolina capota e cai em ribanceira na BR-356, em Itabirito
Caminhão de gasolina capota e cai em ribanceira na BR-356, em Itabirito CBMMG/Divulgação

O caminhão ficou com a frente completamente destruída, por conta do impacto da queda. Isso também comprometeu a estrutura do tanque, o que exigiu o transbordo do combustível. A equipe de militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foi acionada para acompanhar essa parte da operação. A Brigada Municipal de Itabirito também atuou na ocorrência.

Os bombeiros acionaram o Núcleo de Emergência Ambiental para avaliar possíveis impactos ambientais na área, provocados pelo derramamento de combustível.

O caminhão havia saído de Pará de Minas, Região Central de Minas Gerais. A perícia da Polícia Civil foi acionada para verificar as circunstâncias do acidente.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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