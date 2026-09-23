Belo Horizonte e oito regiões de Minas estão sob alerta laranja de chuva
Segundo o Inmet, esse tipo de aviso indica risco de temporal, que pode chegar a 100 milímetros por dia e levar a alagamentos e transbordamento de rios
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuva para esta quarta-feira (23/9) até a meia-noite para oito regiões mineiras, inclusive a Metropolitana. O Inmet prevê chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, o que significa um volume expressivo que indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco. Belo Horizonte está inserida nesse alerta.
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Regiões sob o alerta laranja
O alerta foi emitido para a Região Metropolitana de Belo horizonte, além das seguintes regiões:
-
Central Mineira
-
Zona da Mata
-
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
-
Oeste de Minas
-
Vale do Rio Doce
-
Sul/Sudoeste de Minas
-
Campo das Vertentes
Instruções do Inmet
-
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
-
Evite enfrentar o mau tempo.
-
Observe alteração nas encostas.
-
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
-
Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
-
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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Lista de cidades sob o alerta de chuva laranja:
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Água Comprida
- Aguanil
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Silvério
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Durandé
- Elói Mendes
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Felixlândia
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipanema
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itumirim
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaguaraçu
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jequitibá
- Jesuânia
- João Monlevade
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paineiras
- Gains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos do Prata
- São Francisco de Paula
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Sete Lagoas
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Simonésia
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Teixeiras
- Timóteo
- Tiradentes
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- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
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- Três Pontas
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- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão