BH pode ter pancadas durante todo o dia? Veja previsão do tempo

Belo Horizonte deve ter uma quarta-feira (23/9) marcada por pancadas de chuva. A previsão indica possibilidade de precipitações desde a manhã, com trovoadas previstas para a tarde e a noite.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde e a noite, são esperadas muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Apesar do tempo mais chuvoso, as temperaturas continuam relativamente elevadas. Pela manhã, a mínima prevista é de 16°C e a máxima pode chegar aos 28°C. A umidade relativa do ar deve atingir mínima de aproximadamente 45%.

Barreiro acumula quase 5 vezes a média de setembro

Os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte mostram que algumas regiões da capital já registraram acumulados de chuva muito superiores à média climatológica de setembro, que é de 49,2 milímetros, conforme a série histórica do Inmet entre 1991 e 2020.

Até as 20h50 dessa terça-feira (22), o Barreiro acumulava 245,4 mm, valor equivalente a 498,8% da média climatológica mensal. A Região Oeste aparecia em seguida, com 102,6 mm (208,5%), e a Centro-Sul registrava 94,5 mm (192,1%).

Na Região Noroeste, foram registrados 75,8 mm (154,1%); na Pampulha, 61,2 mm (124,4%); no Hipercentro, 49 mm (99,6%); na Nordeste, 47 mm (95,5%); e na Leste, 46,8 mm (95,1%).

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Venda Nova acumulava 44,4 mm (90,2%), enquanto a Região Norte registrava o menor volume entre as áreas divulgadas, com 38,6 mm, equivalente a 78,5% da média climatológica de setembro.