Assine
overlay
Início Gerais
PARALISAÇÃO

Vespasiano suspende aulas em escola após confirmação de caso de sarna

Regiões de Minas Gerais vêm registrando casos da doença em 2026; BH já registrou 11 confirmações

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
10/11/2026 10:59

compartilhe

×
Prefeitura de Vespasiano suspende aulas em escola municipal após confirmação de caso de sarna humana
Prefeitura de Vespasiano suspende aulas em escola municipal após confirmação de caso de sarna humana crédito: Reprodução da Internet - Bigstock

A Prefeitura de Vespasiano suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita até quarta-feira (11/10). A decisão ocorre após a confirmação de um caso de escabiose (sarna humana) na unidade escolar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Segundo a prefeitura, a suspensão temporária das atividades foi recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde como uma medida preventiva de cuidado com a saúde dos alunos, dos profissionais da educação e de seus familiares. As aulas têm retorno normal previsto para a quinta-feira (12/11). 

Ainda de acordo com a prefeitura, trata-se de um caso isolado e o primeiro registro do tipo na rede e no município. Diferentemente de doenças como a dengue, a sarna não possui o mesmo rigor de notificação imediata de casos em grande escala.

A família do aluno diagnosticado já recebeu as orientações médicas necessárias para o tratamento domiciliar, que inclui o uso de medicação específica aplicada do pescoço para baixo após o banho. Após 24 horas do início do tratamento adequado, o estudante já apresentava condições de retornar às atividades com segurança, desde que mantidas as medidas de prevenção e higiene recomendadas pelas equipes de saúde.

Paralisação em Lagoa Santa

A suspensão preventiva em Vespasiano não é a primeira na Região Metropolitana de Belo Horizonte com relação à sarna humana. No início de outubro, Lagoa Santa enfrentou um cenário de surto expressivo da doença, registrando na época mais de 241 casos notificados. Assim como em Vespasiano, a prefeitura decidiu paralisar temporáriamente as aulas na rede municipal de ensino para conter o avanço do contágio e intensificar as orientações de desinfecção de ambientes, roupas e materiais escolares. A paralisação coincidiu com o recesso da Semana da Criança. As atividades na cidade retornaram no dia 19 de outubro após 10 dias de suspensão.

A Secretaria Municipal de Saúde considera a situação sob controle e mantém o monitoramento diário dos casos. Até o dia 6 de novembro, o município registrou 386 casos notificados, sendo 254 confirmados.

Sul de Minas lidera registros e BH soma surtos

O avanço da doença não se restringe à Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Sul de Minas lidera o cenário de surtos no estado em 2026, concentrando vários municípios que comunicaram ocorrências oficiais de sarna. Destacam-se na região cidades como Alfenas, que soma 332 registros, além de municípios como Andradas, Paraguaçu, Lavras e Poços de Caldas. 

Na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte também confirmou 11 casos da doença ao longo do ano, evidenciando que o controle do ácaro Sarcoptes scabiei tem exigido atenção redobrada das autoridades sanitárias em diferentes regiões mineiras.

Sintomas e orientações de tratamento

Causada pelo ácaro microscópico Sarcoptes scabiei, a escabiose é uma infecção cutânea transmitida principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada, além da transmissão indireta por meio de roupas, lençóis e toalhas compartilhadas.

O sinal mais característico da doença é a coceira intensa, que costuma piorar durante a noite, acompanhada do surgimento de pequenas bolinhas vermelhas ou lesões na pele. As regiões mais atingidas costumam ser os espaços entre os dedos das mãos, punhos, axilas e dobras do corpo. Especialistas reforçam que a afecção não tem relação com falta de higiene pessoal, podendo acometer qualquer indivíduo.

O combate ao ácaro exige o uso de medicamentos específicos - que podem incluir loções ou cremes tópicos (como a permetrina) aplicados conforme orientação médica, além de remédios via oral em casos avaliados por profissionais de saúde.

Para evitar a reinfecção, é fundamental que o tratamento seja realizado simultaneamente por todos os familiares e contatos próximos. O protocolo também demanda rigor na higienização de tecidos, como roupas de cama, toalhas e vestimentas que devem ser lavadas em água quente ou higienizadas com ferro de passar em temperatura alta, ou ainda isoladas em sacos plásticos por alguns dias para garantir a eliminação do parasita. (Com informações de Quéren Hapuque)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Tópicos relacionados:

aulas bh doenca escola mg paralisacao sarna sp surto suspensao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay