Vespasiano suspende aulas em escola após confirmação de caso de sarna

A Prefeitura de Vespasiano suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita até quarta-feira (11/10). A decisão ocorre após a confirmação de um caso de escabiose (sarna humana) na unidade escolar.

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Segundo a prefeitura, a suspensão temporária das atividades foi recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde como uma medida preventiva de cuidado com a saúde dos alunos, dos profissionais da educação e de seus familiares. As aulas têm retorno normal previsto para a quinta-feira (12/11).

Ainda de acordo com a prefeitura, trata-se de um caso isolado e o primeiro registro do tipo na rede e no município. Diferentemente de doenças como a dengue, a sarna não possui o mesmo rigor de notificação imediata de casos em grande escala.

A família do aluno diagnosticado já recebeu as orientações médicas necessárias para o tratamento domiciliar, que inclui o uso de medicação específica aplicada do pescoço para baixo após o banho. Após 24 horas do início do tratamento adequado, o estudante já apresentava condições de retornar às atividades com segurança, desde que mantidas as medidas de prevenção e higiene recomendadas pelas equipes de saúde.

Paralisação em Lagoa Santa

A suspensão preventiva em Vespasiano não é a primeira na Região Metropolitana de Belo Horizonte com relação à sarna humana. No início de outubro, Lagoa Santa enfrentou um cenário de surto expressivo da doença, registrando na época mais de 241 casos notificados. Assim como em Vespasiano, a prefeitura decidiu paralisar temporáriamente as aulas na rede municipal de ensino para conter o avanço do contágio e intensificar as orientações de desinfecção de ambientes, roupas e materiais escolares. A paralisação coincidiu com o recesso da Semana da Criança. As atividades na cidade retornaram no dia 19 de outubro após 10 dias de suspensão.

A Secretaria Municipal de Saúde considera a situação sob controle e mantém o monitoramento diário dos casos. Até o dia 6 de novembro, o município registrou 386 casos notificados, sendo 254 confirmados.

Sul de Minas lidera registros e BH soma surtos

O avanço da doença não se restringe à Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Sul de Minas lidera o cenário de surtos no estado em 2026, concentrando vários municípios que comunicaram ocorrências oficiais de sarna. Destacam-se na região cidades como Alfenas, que soma 332 registros, além de municípios como Andradas, Paraguaçu, Lavras e Poços de Caldas.

Na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte também confirmou 11 casos da doença ao longo do ano, evidenciando que o controle do ácaro Sarcoptes scabiei tem exigido atenção redobrada das autoridades sanitárias em diferentes regiões mineiras.

Sintomas e orientações de tratamento

Causada pelo ácaro microscópico Sarcoptes scabiei, a escabiose é uma infecção cutânea transmitida principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada, além da transmissão indireta por meio de roupas, lençóis e toalhas compartilhadas.

O sinal mais característico da doença é a coceira intensa, que costuma piorar durante a noite, acompanhada do surgimento de pequenas bolinhas vermelhas ou lesões na pele. As regiões mais atingidas costumam ser os espaços entre os dedos das mãos, punhos, axilas e dobras do corpo. Especialistas reforçam que a afecção não tem relação com falta de higiene pessoal, podendo acometer qualquer indivíduo.

O combate ao ácaro exige o uso de medicamentos específicos - que podem incluir loções ou cremes tópicos (como a permetrina) aplicados conforme orientação médica, além de remédios via oral em casos avaliados por profissionais de saúde.

Para evitar a reinfecção, é fundamental que o tratamento seja realizado simultaneamente por todos os familiares e contatos próximos. O protocolo também demanda rigor na higienização de tecidos, como roupas de cama, toalhas e vestimentas que devem ser lavadas em água quente ou higienizadas com ferro de passar em temperatura alta, ou ainda isoladas em sacos plásticos por alguns dias para garantir a eliminação do parasita. (Com informações de Quéren Hapuque)

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria