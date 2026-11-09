Queda de temperatura coloca 748 cidades de Minas sob alerta do Inmet

A chegada de uma massa de ar frio provocou queda nas temperaturas em Minas Gerais e colocou 748 municípios do estado sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (9/11). O aviso prevê declínio entre 3°C e 5°C e indica leve risco à saúde. Belo Horizonte está entre as cidades afetadas, com temperatura máxima de 20°C, segundo a Defesa Civil municipal.



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O comunicado do Inmet permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. A previsão abrange todas as regiões mineiras, incluindo Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha.



A mudança nas condições do tempo está associada à passagem de frentes frias pelo Sudeste, que deixaram uma massa de ar frio sobre a região. Além de Minas Gerais, o sistema também provoca queda nas temperaturas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.



Na capital mineira, a previsão é de céu predominantemente nublado e temperaturas mais baixas ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre 14°C e 20°C. A condição contrasta com os dias de calor registrados anteriormente na cidade.



De acordo com a previsão meteorológica, o ar frio também favorece a ocorrência de chuva em diferentes pontos do estado. Nesta segunda-feira, áreas do centro e do norte de Minas podem registrar precipitações acompanhadas de trovoadas.



No Sudeste, a queda de temperatura também é sentida em outras capitais. No Rio de Janeiro, a previsão indica mínima de 18°C e máxima de 23°C. Em Vitória, os termômetros devem oscilar entre 19°C e 23°C.



Cidades sob alerta



O aviso meteorológico alcança 748 municípios distribuídos pelas 12 regiões de Minas Gerais. Entre as cidades incluídas estão:



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Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Água Comprida

Aguanil

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andrelândia

Angelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araçuaí

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Areado

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Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Berilo

Bertópolis

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Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

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Bom Jesus do Galho

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Buritizeiro

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Canápolis

Cana Verde

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Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

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Capinópolis

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Capitólio

Caputira

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Carmo de Minas

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Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

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Carvalhos

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Catuji

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Guaraciama

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Inhaúma

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Ipaba

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Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirinha

Itabirito

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Itacarambi

Itaguara

Itaipé

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itaobim

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itinga

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

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Jaguaraçu

Jaíba

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Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

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Jesuânia

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

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Joaquim Felício

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Lagoa Grande

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Lajinha

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Lamim

Laranjal

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Lavras

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Lontra

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Luz

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Piraúba

Pitangui

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Ponte Nova

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Ponto dos Volantes

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Pouso Alto

Prados

Prata

Pratinha

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Resplendor

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Rubelita

Rubim

Sabará

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Santa Bárbara

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Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

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Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

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São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

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São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Roque de Minas

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São Sebastião do Anta

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São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

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São Thomé das Letras

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São Vicente de Minas

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

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Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

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Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

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Sete Lagoas

Setubinha

Silveirânia

Simão Pereira

Simonésia

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Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgem da Lapa

Virgínia

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande



A orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e os comunicados da Defesa Civil, especialmente durante períodos de maior variação térmica.