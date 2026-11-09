Surtos de sarna atingem cidades mineiras; Sul de Minas lidera casos

Coceira intensa e persistente, pequenas lesões na pele e desconforto que pode se prolongar por semanas. Esses são alguns dos sintomas da escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, doença contagiosa que tem provocado surtos em diferentes cidades mineiras.

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O Sul de Minas concentra cinco dos 11 municípios que comunicaram ocorrências à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em 2026. Em algumas localidades, centenas de pessoas foram atingidas, enquanto escolas e creches precisaram suspender atividades para conter a transmissão.

Embora possa ocorrer durante todo o ano, a escabiose apresenta períodos de maior incidência no outono e no inverno, quando as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes fechados e têm mais contato próximo.

A avaliação é de Carlos Starling, médico infectologista e especialista em Medicina Preventiva e Social, epidemiologista e vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Segundo ele, a aglomeração, o contato prolongado, a baixa rotatividade de roupas de cama, a falta de diagnóstico precoce e a ausência de tratamento simultâneo dos contatos favorecem a disseminação da doença.

Entre as cidades da região, Alfenas concentra um dos maiores volumes de casos, com 332 registros relacionados ao surto, segundo a última atualização municipal, divulgada na primeira semana de novembro.

A ocorrência começou no fim de agosto, quando foram identificados casos em um curto intervalo de tempo, levando as equipes de saúde a intensificar o acompanhamento nas escolas. O município já havia registrado outros episódios da doença, mas nenhum com a mesma dimensão.

Outras cidades do Sul de Minas também contabilizam ocorrências. Em Andradas, são 51 casos suspeitos, conforme atualização da prefeitura. Paraguaçu registra 35 casos, enquanto Poços de Caldas contabiliza nove, Machado, sete, e Caldas, três. Em Lavras, são 10 registros. Já em Varginha, a Secretaria Municipal de Saúde identificou, em 5 de novembro, um surto em ambiente escolar, com cinco pessoas apresentando sintomas ou diagnóstico confirmado.

A sarna é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado entre pessoas, pele a pele. Um período de 15 a 20 minutos pode ser suficiente para o contágio.

“Abraços, pessoas que dormem na mesma cama e crianças que brincam muito próximas estão entre as situações que favorecem a transmissão. O compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama também oferece risco, embora menor”, explica Starling.

O ácaro consegue sobreviver de dois a três dias fora do corpo humano. Por isso, o risco é maior no contato com objetos utilizados recentemente por uma pessoa infectada. Starling explica que a transmissão também pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas.

No primeiro contágio, a coceira pode demorar de quatro a seis semanas para surgir, período em que a pessoa já pode transmitir a doença. Em casos de reinfestação, os sintomas aparecem mais rapidamente, entre um e quatro dias.

Em Turvolândia, no Sul do estado, um surto atingiu 14 crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora Célia do Carmo Garcia. Para evitar novas transmissões, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu o atendimento do berçário em 5 de novembro e de todas as turmas da creche no dia seguinte.

A medida foi adotada com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Pais e responsáveis também foram orientados a observar possíveis sintomas nas crianças e procurar uma unidade de saúde em caso de suspeita.

Casos em outras regiões

A situação também mobiliza municípios fora do Sul de Minas. Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura contabilizou 386 casos notificados até 6 de novembro. Desse total, 254 foram confirmados, 111 descartados e 21 permaneciam em investigação. Nas 24 horas anteriores à atualização, quatro novos casos confirmados haviam sido registrados.

Em outubro, Lagoa Santa suspendeu as aulas da rede pública municipal em meio ao avanço da doença. A paralisação coincidiu com o recesso da Semana da Criança, e a festa Aerokids foi adiada para o Natal. A Secretaria Municipal de Saúde considera a situação sob controle e mantém o monitoramento diário dos casos.

Na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que, em 2026, até o momento, foram registrados 11 surtos de escabiose (sarna) no município.

Sintomas e tratamento

O principal sintoma da escabiose é a coceira intensa, que costuma piorar à noite. As lesões aparecem com mais frequência entre os dedos, nos punhos, nas axilas, na cintura, nos glúteos e nas regiões umbilical e genital.

Em crianças pequenas, também podem atingir as palmas das mãos, as plantas dos pés e o couro cabeludo. O diagnóstico costuma ser clínico, feito nas unidades de saúde. Em alguns casos, pode ser confirmado por raspagem da pele e identificação do ácaro ao microscópio.

A doença pode ser confundida com dermatite atópica, alergias, picadas de inseto e dermatite de contato. Segundo Starling, a coceira noturna intensa, as lesões entre os dedos e a presença de outras pessoas da família com os mesmos sintomas ajudam a identificar a escabiose.

Quando não tratada, a infestação pode provocar insônia, irritabilidade e prejuízos ao rendimento escolar e profissional. O ato de coçar também pode causar infecções bacterianas, como impetigo e celulite, que, em casos graves, podem evoluir para complicações sistêmicas.

O tratamento da escabiose pode ser feito com permetrina a 5%, em loção, ou ivermectina por via oral, conforme avaliação e orientação médica. Em Minas Gerais, os medicamentos são fornecidos pela rede pública. Starling explica que familiares e pessoas com contato próximo devem ser tratados ao mesmo tempo que o paciente, mesmo quando não apresentam sintomas. A medida evita o chamado efeito “pingue-pongue”, em que uma pessoa transmite novamente o ácaro à outra, provocando reinfecção e prolongando o surto.

O infectologista também alerta para os riscos da automedicação. “Uso de corticoide tópico achando que é alergia acaba mascarando a doença, prolonga a transmissão e pode causar um tipo de escabiose mais grave, que a gente chama de escabiose crostosa”, afirma.

A interrupção do tratamento ou o uso de doses incorretas também pode comprometer a eliminação do parasita. Segundo o médico, a ivermectina, quando utilizada de forma inadequada, pode causar intoxicação, convulsões e danos ao fígado.

Panorama estadual

Como a escabiose não é uma doença de notificação compulsória, não há um levantamento estadual que reúna todos os casos registrados em Minas Gerais. O monitoramento fica a cargo das prefeituras, que devem comunicar à SES-MG quando identificarem dois ou mais casos com vínculo epidemiológico, caracterizando um surto.

Além de Alfenas, Andradas, Campos Gerais, Lavras e Paraguaçu, no Sul de Minas, a lista de municípios que comunicaram surtos em 2026 inclui Belo Horizonte e Lagoa Santa, na Região Metropolitana; Itapecerica e São Gonçalo do Pará, no Oeste; Joaquim Felício, na região Central; e Coronel Xavier Chaves, no Campo das Vertentes.

O acompanhamento considera critérios como gravidade, transmissibilidade e magnitude dos episódios. A SES-MG presta suporte técnico às administrações municipais para a adoção de medidas de prevenção e controle. As equipes municipais também recebem orientações sobre cuidados necessários para evitar novas transmissões, inclusive em escolas e outras instituições.

Em ambientes coletivos, Starling recomenda encaminhar os casos suspeitos a uma unidade de saúde, tratar simultaneamente os contatos próximos ao paciente e higienizar roupas, lençóis, toalhas, colchonetes e berços. Itens utilizados nos três dias anteriores devem ser lavados com água acima de 60°C. O médico ressalta que a escabiose não está associada à falta de higiene e pode atingir pessoas de qualquer condição socioeconômica.

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A suspensão das aulas não deve ser automática. A medida pode ser necessária quando há transmissão ativa e disseminada, com necessidade de limpeza dos ambientes e tratamento simultâneo dos envolvidos. A decisão deve ser tomada pela vigilância epidemiológica municipal em conjunto com a Secretaria de Educação, após planejamento e orientação às famílias.