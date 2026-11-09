Parque Estadual de Minas Gerais inaugura duas novas trilhas

O Parque Estadual Serra da Boa Esperança, gerenciado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), localizado entre Boa Esperança e Ilicínea, no Sul de Minas, inaugurou duas novas opções de visitação: as trilhas Cachoeira dos Macacos e Poços do Branquinho.

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Os percursos, que já eram conhecidos pelos moradores da região, receberam melhorias de infraestrutura e sinalização para oferecer mais segurança e orientação aos visitantes.

A trilha Cachoeira dos Macacos tem 800 metros de extensão (1,6 quilômetro de ida e volta), dificuldade fácil superior e duração média de 2 horas. O percurso passa por áreas de Mata Atlântica e oferece oportunidades de observação da fauna, especialmente do macaco-prego, além do acesso à cachoeira.

Já a trilha Poços do Branquinho possui 1,5 quilômetro de extensão (3 quilômetros de ida e volta), dificuldade média superior e duração aproximada de 3 horas. Entre os atrativos, estão a Gruta do Branquinho, o Poço Verde e um mirante com vista de diferentes áreas do parque, situado a mais de 1,2 mil metros de altitude.

Segundo o gerente da unidade, Alan de Vilhena Ayres, as novas opções atendem à demanda dos visitantes por experiências de maior contato com a natureza. “Os turistas sentiam falta de trilhas no parque, já que os demais atrativos podem ser acessados de veículo”.

“Esses novos percursos oferecem uma experiência diferente, com caminhadas em meio à natureza, permitindo uma conexão maior com o ambiente e a descoberta de paisagens e atrativos naturais”, destaca Ayres.

Estrutura e visitação

Para preparar os percursos, foram instalados corrimãos, degraus, placas de orientação, sinalização com setas e portais de identificação dos acessos. A expectativa é distribuir melhor o fluxo de visitantes entre os atrativos. Em períodos de maior movimento e condições favoráveis, a Cachoeira Santa Luzia recebe cerca de 300 pessoas.

Outro exemplo do potencial de investimentos em infraestrutura é o Mirante do Branquinho. Após a instalação de um deque de madeira, a visitação anual passou de 5 mil para 13 mil pessoas. Com as novas trilhas, o parque espera diversificar as experiências e incentivar o conhecimento de outros atrativos naturais.

Parque estadual

O Parque Estadual Serra da Boa Esperança foi criado em 2007, por meio de decreto. A área abriga várias nascentes e cursos d'água de tributários do Rio Grande e do Lago de Furnas, que são responsáveis pelo abastecimento de comunidades de propriedades localizadas no sopé da Serra.

A Serra da Boa Esperança também é famosa pela canção de mesmo nome, de Lamartine Babo. No século 20, o cantor e compositor gaúcho se correspondeu com Nair, uma mineira de Dores de Boa Esperança. Tempos depois, visitando a cidade, ele descobriria que Nair era uma menina, sobrinha de um admirador seu, o dentista Carlos Alves Neto, verdadeiro autor das cartas. Juntos, Lamartine Babo e Carlos Alves Neto fizeram a canção.

Orientações aos visitantes

Para realizar as caminhadas, a recomendação é utilizar calçados fechados e levar água. Os visitantes devem seguir a sinalização e respeitar as condições naturais dos locais.

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Como não há lixeiras nos atrativos, todo o resíduo produzido deve ser recolhido e levado de volta. Também é proibida a realização de fogueiras. (Com informações de Agência Minas)