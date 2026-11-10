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Suspeito de falsificar comprovantes Pix para aplicar golpes é preso em Campo Belo

Investigação revelou a prática de compras fraudulentas com documentos falsos; autor está detido preventivamente para responder pelos crimes cometidos

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
10/11/2026 16:41

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Suspeito de falsificar comprovantes Pix para aplicar golpes é preso em Campo Belo
A Polícia Civil de Campo Belo conduziu a prisão preventiva de suspeito de aplicar golpes com comprovante Pix crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente um homem investigado por executar golpes contra estabelecimentos comerciais de Campo Belo, nesta terça-feira (10/11). As fraudes envolviam compras aparentemente pagas por Pix, mas finalizadas com o envio de comprovantes de transferência bancária falsificados.

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Segundo os levantamentos da equipe de investigação, o suspeito escolhia os locais de comércio, realizava compras e simulava o pagamento com o envio de comprovantes falsos aos funcionários. Entre os episódios recentes atribuídos a ele estão golpes contra duas empresas do ramo alimentício sediadas em Campo Belo: uma hamburgueria e uma pizzaria.

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Com 29 anos, o homem é alvo de apurações em diferentes procedimentos policiais por suspeita do crime de estelionato. O investigado já havia sido preso em 2025 sob suspeita de praticar golpes da mesma natureza contra comerciantes, mas voltou a ser investigado pelas forças de segurança neste ano.

As apurações abrangem delitos cometidos em Campo Belo e municípios vizinhos, além de ocorrências registradas em Lavras. A prisão preventiva do suspeito mobilizou equipes da Polícia Civil de Campo Belo e de Lavras, que conduziu o homem até a delegacia e, posteriormente, o encaminhou ao sistema prisional.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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