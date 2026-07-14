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REGIÃO NORTE DE MINAS

MG: polícia investiga suspeito de fraude financeira de mais de R$ 195 mil

O suspeito foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (14/7); ele invadiu uma conta GOV e causou prejuízo em uma instituição local

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/07/2026 16:50 - atualizado em 14/07/2026 16:51

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Viatura da Polícia Federal
Viatura da Polícia Federal crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (14/7), contra um suspeito de praticar fraude bancária através de invasões de conta GOV.BR. A ação foi feita na cidade de Montes Claros, Região Norte de Minas. O homem é acusado de causar prejuízo estimado de R$195 mil à uma instituição financeira pública do município. 

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O envolvido usou indevidamente a identidade digital da vítima para obter, de modo fraudulento, empréstimos na Caixa Econômica Federal. Os elementos coletados até o momento incluem análises de identificação digitais e de comparação facial. A investigação também analisou movimentações bancárias.

A PF informou que as investigações continuam para identificar possíveis coautores no golpe financeiro. Essas análises vão permitir rastrear a destinação dos valores desviados. 

Os agentes afirmaram ainda que o suspeito pode responder pelos crimes de invasão de dispositivo, falsa identidade, uso de documento falso, estelionato eletrônico qualificado e associação criminosa. 

Não foi informado pela polícia se ele foi preso ou se aguarda em liberdade o andamento das investigações.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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