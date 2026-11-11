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BELO HORIZONTE

'Estava de plantão na venda', diz mulher presa com 144 pinos de cocaína

Suspeita foi flagrada entregando entorpecentes a outra pessoa em BH e afirmou aos guardas que trabalhava na venda de drogas em um turno de 12 horas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
11/11/2026 11:22

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Com a suspeita, os agentes encontraram dentro de uma sacola, 16 buchas de uma substância semelhante à maconha, 144 pinos de uma substância semelhante à cocaína e R$ 66 em dinheiro
Com a suspeita, os agentes encontraram dentro de uma sacola, 16 buchas de uma substância semelhante à maconha, 144 pinos de uma substância semelhante à cocaína e R$ 66 em dinheiro crédito: GMBH/Divulgação

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas após ser flagrada comercializando entorpecentes nas proximidades da chamada “Boca do Rocha”, no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte. Com ela, foram apreendidos 160 porções de drogas e R$ 66 em dinheiro.

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A prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira (10/11), durante uma ação de patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte na Rua Desembargador Bráulio. Segundo os agentes da equipe Ronda Leste, a mulher foi flagrada retirando objetos de uma sacola e entregando-os a outra pessoa. Em seguida, ela recebeu dinheiro pela transação e o comprador deixou o local.

A movimentação levantou suspeita dos agentes e, durante a abordagem, os guardas encontraram, na sacola que estava com a mulher, 16 buchas de uma substância semelhante à maconha, 144 pinos de uma substância semelhante à cocaína e R$ 66 em dinheiro.

Ainda de acordo com os agentes, ela afirmou que estava de "plantão" na venda de entorpecentes, das 7h às 19h.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Plantão, junto com o material apreendido, para as providências da Polícia Civil.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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