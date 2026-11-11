Feira Hippie de BH abre prazo para troca de vagas entre feirantes; confira

Feirantes que já possuem licença para trabalhar na Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, têm 15 dias corridos para solicitar a troca de vagas ou de setor. O prazo começou a contar nesta terça-feira (11/11), com a publicação de um ato administrativo no Diário Oficial do Município (DOM). A medida, no entanto, não representa a abertura de novas oportunidades para quem deseja começar a trabalhar na feira.



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O esclarecimento foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, após a divulgação do comunicado gerar dúvidas sobre a possibilidade de ingresso de novos trabalhadores. Segundo a pasta, o procedimento é destinado exclusivamente aos feirantes que já possuem licenciamento para atuar no espaço e desejam ocupar uma das vagas disponíveis.



As solicitações podem ser feitas por trabalhadores do mesmo setor da vaga pretendida ou por aqueles que desejam mudar de segmento. A preferência será dos feirantes que já atuam no setor correspondente à vaga. Se não houver interessados nessas condições, profissionais de outros setores poderão concorrer, mediante sorteio e realização de sindicância fiscal.



Nesse último caso, a fiscalização deverá comprovar se o candidato possui estrutura e habilidade para confeccionar os produtos comercializados no setor pretendido.



O pedido de alteração deve ser registrado pelo serviço "Alteração de Licença (Credencial) – Feira da Av. Afonso Pena", disponível no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Também é possível fazer a solicitação presencialmente na Central de Atendimento do BH Resolve, mediante agendamento prévio.



Há, porém, restrições. Feirantes vinculados a listas de espera setoriais do Edital nº 044/2024 não poderão solicitar mudança de setor. Também estão proibidas as trocas entre os segmentos de alimentação e os de artes, artesanato e produtos de variedades.



Novos feirantes



Para quem ainda não possui autorização para trabalhar na Feira Hippie, as regras de ingresso permanecem as mesmas. O Edital nº 044/2024 continua em vigor até 2029 e prevê o aproveitamento dos candidatos inscritos nas listas de espera caso surjam vagas.



As oportunidades poderão aparecer em situações como falecimento, desistência ou cassação de permissões de trabalhadores já licenciados. Nesses casos, os candidatos poderão ser convocados conforme os critérios estabelecidos no edital.



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que não há previsão de publicação de novo edital. Isso só poderá ocorrer após o encerramento da vigência do processo seletivo atual, em 2029.



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A relação das vagas disponíveis, os procedimentos para solicitar a alteração e as demais condições estão detalhados no ato administrativo publicado no DOM nessa terça-feira (11/11).