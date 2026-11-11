Pelo segundo dia, atingidos por barragem ocupam ferrovia e cobram auxílio

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Pelo segundo dia consecutivo, manifestantes mantêm ocupada a linha férrea de Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11/11). O grupo protesta contra a suspensão do auxílio emergencial destinado às famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho e reivindica a inclusão dos indígenas no pagamento do benefício.

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A manifestação começou na manhã de terça-feira (10/11) sob a liderança da cacica Célia Ãgohó. O grupo, formado por representantes do povo indígena Pataxó e moradores de comunidades atingidas bloquearam os trilhos com madeiras e cartazes, além de realizar cânticos e danças tradicionais.

Hoje, segundo a cacica, os manifestantes foram informados sobre uma possível medida de reintegração de posse por parte da empresa MRS, responsável pela operação ferroviária.

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A Vale, responsável pela barragem que se rompeu em Brumadinho, também é alvo das cobranças. Segundo Célia Ãgohó, até o momento, a mineradora não apresentou um posicionamento favorável às demandas das comunidades atingidas.

Cobrança por auxílio

A principal reivindicação é a retomada do auxílio emergencial destinado às famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O pagamento foi suspenso após recurso apresentado pela Vale ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em outubro deste ano.

O benefício havia começado a ser pago em dezembro de 2025, após associações de atingidos conseguirem uma decisão favorável na Justiça. A suspensão ocorreu por decisão liminar da ministra Maria Isabel Gallotti.

Além da retomada dos repasses, os manifestantes reivindicam a inclusão do povo Pataxó, que vive na aldeia Caturamã, em São Joaquim de Bicas, entre os contemplados pelo auxílio.

A mobilização conta com o apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que acompanha a luta das comunidades.

A luta por reparação

Os cartazes levados pelos manifestantes também ampliam as cobranças para além da retomada do auxílio. Uma das mensagens relaciona as duas tragédias de Mariana, em de 2015, e Brumadinho, quatro anos depois, e aponta que, mesmo após anos, as famílias atingidas ainda esperam por justiça e reparação.

"11 anos do rompimento de Mariana. 8 anos de Brumadinho. A dor continua. A Justiça não chegou. A reparação não aconteceu", diz uma das mensagens.

Outro cartaz destaca que o auxílio emergencial não é um favor, mas um direito garantido pela Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB).

Cobrança ao governo estadual

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, também é citado nas reivindicações. Nos cartazes, os manifestantes pedem diálogo com o futuro chefe do Executivo, que assume o cargo em janeiro de 2027, e cobram respostas para as famílias atingidas.

As mensagens também questionam a prioridade dada ao projeto do Rodoanel diante da situação das comunidades que estão sem receber o auxílio emergencial.

Novas mobilizações

A ocupação em Mário Campos faz parte de uma série de mobilizações organizadas pelo MAB. Na sexta-feira (6/11), integrantes do movimento realizaram atos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte. Outra manifestação está prevista para 17 de novembro, em Brasília.

Não vão se manifestar

A reportagem do Estado de Minas procurou a Vale nessa segunda para questionar o recurso apresentado ao STJ, a suspensão dos pagamentos e o posicionamento da empresa sobre as reivindicações das comunidades, incluindo a inclusão da população Pataxó no auxílio.

Em resposta, a mineradora afirmou que não comenta ações judiciais em andamento.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice