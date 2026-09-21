Como a China está construindo a barragem mais alta do mundo em meio a temperaturas de -20°C
Com 315 metros, projeto supera recordes e promete revolucionar a geração de energia limpa e garantir a estabilidade da rede elétrica do país
compartilhe
A China Energy Investment Corp informou que a terceira das quatro turbinas de 500 MW da usina hidrelétrica de Shuangjiangkou entrou em operação. Localizada no curso superior do rio Dadu, a estação é descrita pela operadora como o lar da barragem mais alta do mundo, com 315 metros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Essa altura corresponde ao projeto final. Até o final de junho, o aterro da barragem havia atingido 260 metros, o suficiente para reter a água necessária para a geração de energia, segundo Liu Haiyang, chefe de construção do projeto. A estrutura subirá mais 55 metros, com a conclusão do preenchimento prevista para 2027.
Leia Mais
Vídeo: com quase 90% de volume útil de água, usina em MG abre as comportas
Represa que abastece Montes Claros atinge capacidade máxima e transborda
Atualmente, o "Guinness World Records" lista a barragem de Jinping-I, com 305 metros, como a mais alta do mundo já concluída. Shuangjiangkou a superará em 10 metros, mas o título não deve durar muito: a barragem de Rogun, no Tajiquistão, está projetada para atingir 335 metros na década de 2030.
Energia para além da geração
A usina terá uma capacidade total instalada de 2 GW e um reservatório para 2,9 bilhões de metros cúbicos de água. A capacidade total é esperada para o final de 2026. Desde junho, a estação já forneceu 500 milhões de quilowatts-hora para atender à demanda de verão na região de Chengdu-Chongqing.
Lin Boqiang, diretor do Centro de Pesquisa em Economia de Energia da China na Universidade de Xiamen, afirmou que a importância do projeto vai além da energia limpa. O reservatório permite armazenar água quando o fluxo é forte e liberá-la em períodos de alta demanda ou seca.
Essa flexibilidade é valiosa para estabilizar a rede elétrica, absorvendo as oscilações de fontes intermitentes como a eólica e a solar. Quando todas as quatro unidades estiverem funcionando, a produção anual projetada é de cerca de 7,7 bilhões de quilowatts-hora.
Inovação contra o frio extremo
O local da construção fica em um vale montanhoso estreito a cerca de 2.200 metros de altitude, onde as temperaturas de inverno caem para -20°C. O frio intenso impede a compactação adequada do material congelado, limitando a janela de trabalho a menos de seis meses por ano.
Para contornar o problema, engenheiros instalaram 27 helióstatos, que são espelhos que rastreiam o sol e direcionam a luz para o núcleo de argila da barragem. A solução eleva a temperatura do local em cerca de 3°C, garantindo aproximadamente três horas de trabalho adicionais em dias adequados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Especialistas chineses citados pelo "Global Times" disseram que o comissionamento demonstra a capacidade do país de construir barragens de enrocamento de alto padrão sem tecnologia estrangeira. A China adicionou 6,03 GW de capacidade hidrelétrica no primeiro semestre do ano, atingindo uma capacidade total instalada de 454 GW no final de junho.