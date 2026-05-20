Maior escada rolante do mundo: como a China construiu estrutura monumental em Wushan

Inaugurada em 2026, a Goddess Escalator, em Wushan, na China, ganhou a fama de maior sequência contínua de escadas rolantes ao ar livre do mundo. A estrutura, instalada em uma área montanhosa às margens do rio Yangtsé, conecta bairros em diferentes níveis de altitude, encurtando percursos que antes exigiam longas caminhadas por ladeiras e escadarias convencionais. Desde a abertura ao público, o equipamento se consolidou como um novo eixo de circulação diária para moradores e também como atração para visitantes.

A palavra-chave central nesse projeto é mobilidade vertical. Em vez de vias planas, a cidade passa a contar com um corredor mecânico que vence desníveis acentuados de forma contínua. O trajeto tem início próximo à Ningjiang Street e avança em direção às áreas mais altas de Wushan, cruzando trechos que, historicamente, dificultavam o acesso a serviços, comércio e pontos turísticos. O tempo médio para percorrer todo o sistema é de cerca de 21 minutos, o que modifica a rotina de deslocamento em uma região onde o relevo sempre foi um desafio.

Inaugurada em 2026, a Goddess Escalator, em Wushan, na China, ganhou a fama de maior sequência contínua de escadas rolantes ao ar livre do mundo – Divulgação

O que torna a Goddess Escalator a maior escada rolante do mundo?

A expressão maior escada rolante do mundo aplicada à Goddess Escalator não se refere a um único equipamento, mas a um conjunto planejado de estruturas. O sistema combina 21 escadas rolantes interligadas ao longo do percurso, formando uma sequência contínua de subida em ambiente aberto. Entre uma escada e outra, plataformas de transição e áreas de descanso foram instaladas para organizar o fluxo de pessoas e permitir paradas seguras.

Além das escadas, o complexo conta com 8 elevadores distribuídos em pontos estratégicos. Esses elevadores ajudam a vencer trechos ainda mais íngremes e funcionam como alternativa para pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê ou bagagens. Em vários segmentos, a estrutura é integrada a escadarias tradicionais, criando um sistema híbrido em que o usuário pode alternar entre os meios mecânicos e as opções convencionais de subida.

21 escadas rolantes conectadas em sequência

8 elevadores para trechos com maior inclinação

Tempo aproximado de 21 minutos para o trajeto completo

Conexão com escadas comuns em diversos pontos

Como a maior escada rolante do mundo transforma a mobilidade urbana em Wushan?

A presença da Goddess Escalator altera a dinâmica de deslocamento em uma área marcada por grandes desníveis. Antes da instalação, moradores precisavam recorrer a longas subidas a pé, transporte público em rotas sinuosas ou veículos particulares para superar o relevo acidentado. Com a maior escada rolante do mundo em operação, trajetos diários entre a parte baixa, próxima ao rio, e os bairros mais altos passam a ser feitos com menor esforço físico e em tempo previsível.

Esse tipo de infraestrutura funciona como uma extensão do transporte coletivo, mesmo sem ser um modal tradicional como metrô ou ônibus. A escada rolante gigante serve de elo entre pontos de ônibus, ruas comerciais e áreas residenciais, reduzindo a dependência de veículos motorizados para percursos curtos. Em uma cidade montanhosa, essa conexão tem impacto direto sobre acessibilidade a escolas, hospitais, mercados e repartições públicas.

Redução do esforço em subidas íngremes do dia a dia. Integração entre regiões altas e baixas da cidade. Complemento ao transporte público existente. Mais acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Por que a maior escada rolante do mundo também é um atrativo turístico?

Além da função prática, a Goddess Escalator passou a ser tratada como um novo cartão-postal de Wushan. A instalação ao ar livre oferece vistas amplas do rio Jangtsekiang, das encostas e do tecido urbano que se espalha pelas ladeiras. Em vários pontos do percurso, o visitante consegue observar o contraste entre construções mais antigas, áreas recém-urbanizadas e o movimento constante de embarcações no rio.

O título de maior escada rolante do mundo desperta curiosidade e atrai visitantes interessados em obras de engenharia, em experiências urbanas diferentes e em fotografia. Muitos turistas usam o trajeto completo como um roteiro panorâmico gratuito ou de baixo custo, registrando cada segmento da subida. O próprio desenho da estrutura, com trechos em linha reta e curvas suaves, torna o percurso visualmente marcante, sobretudo ao entardecer ou à noite, quando a iluminação reforça o contorno das escadas.

Vista privilegiada do Rio Yangtzé e da paisagem montanhosa.

Percurso usado como mirante contínuo ao ar livre.

Interesse de turistas em engenharia e urbanismo.

Integração com outros pontos turísticos de Wushan.

A escada rolante monumental oferece vista privilegiada do Rio Yangtzé e da paisagem montanhosa – depositphotos.com / paulwongkwan



Quais desafios e cuidados envolvem uma escada rolante gigante ao ar livre?

A operação da Goddess Escalator exige uma rotina intensa de manutenção, já que se trata de uma estrutura ao ar livre exposta a chuva, variações de temperatura e poeira. Sistemas de drenagem, proteção contra corrosão e monitoramento eletrônico são essenciais para manter as esteiras em funcionamento constante. Equipes técnicas precisam atuar de forma preventiva para evitar interrupções em uma instalação que se tornou parte do cotidiano da população.

Outro ponto relevante é a gestão do fluxo de usuários. Em horários de pico, a maior escada rolante do mundo recebe moradores em deslocamentos diários, trabalhadores do comércio e turistas. Sinalização clara, orientações de uso e câmeras de vigilância contribuem para reduzir incidentes e organizar a circulação. Em uma região montanhosa e densamente ocupada, a combinação entre escadas rolantes, elevadores e escadas fixas demanda planejamento constante para equilibrar segurança, capacidade e conforto.

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Dessa forma, a Goddess Escalator em Wushan se consolida como exemplo de como a mobilidade vertical pode ser integrada ao desenho da cidade, conectando relevo, transporte e turismo em um único corredor mecânico. A experiência registrada desde 2026 mostra que a escada rolante gigante não é apenas um feito de engenharia, mas uma infraestrutura que reorganiza a forma como uma população se movimenta entre o rio e as partes mais altas de seu território urbano.